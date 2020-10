Fiona Ferro a été battue en 8e de finale de Roland-Garros par Sofia Kenin, le 5 octobre 2020. — Thomas SAMSON / AFP

A Roland-Garros,

Quand elle a commencé à embrayer dans le premier set pour passer de 0-2 à 6-2 fissa, on y a cru. Beaucoup. Surtout que Sofia Kenin, visiblement nerveuse, avait déjà jeté sa raquette par terre au moins 18 fois – selon les organisateurs. Mais l’Américaine s’est ressaisie, et Fiona Ferro n’a pas pu tenir la cadence. La dernière représentante française dans le tournoi, impuissante, a fini par s'incliner en trois manches ce lundi soir (2-6, 6-2, 6-1), en 8e de finale de Roland-Garros.

« Je jouais bien au premier, j’avais l’impression de trouver les bonnes solutions. Ensuite elle a augmenté niveau, elle a pris la balle plus tôt et c’est devenu très compliqué pour moi », raconte-t-elle, un peu dépitée. Solide dans le combat physique lors des tours précédents, où elle avait écœuré Rybakina puis Tig dans le dernier set, elle n’a cette fois pas réussi à rallumer la flamme.

« Je n’ai pas eu beaucoup de préparation avant Roland à cause de ma blessure à la cote, rappelle-t-elle. Je n’ai pu faire qu’une semaine et demie raquette en main. Ça m’aurait aidé d’avoir un peu plus d’entraînement dans les jambes pour en remettre un coup dans le 3e set. Là, je n’ai pas pu. »

« Une expérience incroyable »

Il faut quand même dire qu’en face, Sofia Kenin s’est montrée impériale. La 6e joueuse mondiale, après la perte de la première manche, a commencé à distribuer les parpaings à chaque coin du terrain. C’est allé beaucoup trop vite pour Ferro, qui gardera toutefois le souvenir d’un tournoi très réussi.

« Là, tout de suite, je suis déçue et triste, mais c’était une expérience incroyable. J’aurais voulu que ça dure plus longtemps. On y prend goût à ce Central, à cette ambiance, décrit-elle. On n’a plus beaucoup de tournois cette année, je vais en profiter pour bien m’entraîner. Mon but est de continuer ma progression pour revenir sur ce genre de court, rejouer ce genre de match. »

On peut compter sur elle. Ferro, 23 ans, sera la semaine prochaine la nouvelle numéro 1 française. Un rang qui ne veut pas dire grand-chose, selon elle, sinon que son idée de se séparer en fin d’année dernière d’un entraîneur avec qui ça marchait pourtant très bien pour poursuivre son ascension a été la bonne.

« On n’a pas de limite à se fixer »

Aujourd’hui, sa collaboration avec Emmanuel Planque se déroule à merveille. « Je suis très contente. Il n’y a pas un seul jour où je ne m’éclate pas. Il y a tellement de passion et d’envie dans ce qu’il dit, et de mon côté aussi, que ça crée une bonne dynamique, explique la joueuse née en Belgique. On n’a pas de limite à se fixer, on veut décrocher des trophées. »

Sa belle série de huit victoires d’affilée sur le circuit, qui lui a permis de remporter le tournoi de Palerme et de marquer les esprits du public français sur ce Roland, lui a ouvert l’appétit. 2020 n’aura pas été une année de perdue pour tout le monde.