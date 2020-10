Ferro-Kenin - 8es de finale EN DIRECT : Ferro prend la 1ère manche... Mais Kenin commence à s'énerver... Suivez le match en live avec nous

Salut les potos ! Bienvenue pour ce nouveau live à Roland-Garros. Ce coup-ci, c'est la dernière chance de vibrer devant une Française et on compte bien donner tout ce qu'on a pour soutenir Fiona Ferro aujourd'hui. La joueuse, tombeuse de la Roumaine Tig au tour précédent en trois sets, a avoué aux médias qu'elle ne se fixait aucune limite cette année sur l'ocre parisien. C'est le moment idéal de nous le prouver. En face, ce ne sera pas non plus une partie de plaisir puisque Ferro va affronter Sofia Kenin, l'Américaine née à Moscou, tête de série n°4 et victorieuse à l'Open d'Australie en début d'année. Mais qu'importe, on y croit à fond, vamoooooooooos Fiona !

>> Rendez-vous après le match Djokovic-Kachanov.