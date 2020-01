Nick Kyrgios (26e mondial) a éliminé le Russe Karen Khachanov (17e) samedi au 3e tour de l' Open d'Australie au terme d’un match très accroché et très spectaculaire remporté 6-2, 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 6-7 (7/9), 7-6 (10/8) en 4h26. L’Australien de 24 ans affrontera pour une place en quarts de finale le N.1 mondial Rafael Nadal, contre qui il compte trois victoires et quatre défaites.

Immédiatement après ce match contre Khachanov, joué dans une ambiance digne de la Coupe Davis à ses grandes heures, et qui s’avère être le plus long qu’il ait jamais joué, Kyrgios ne parvenait simplement pas à trouver ses mots. « Mec, c’est dingue… Je ne sais même pas quoi dire là, c’était complètement fou. Je n’ai pas les mots pour dire ce que je ressens là », a-t-il commencé par dire.

