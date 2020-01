Roger Federer face à Millman, vendredi — Dita Alangkara/AP/SIPA

Quatre heures, un combat de taré en cinq sets et un super tie-break à la clé. Voilà ce que Roger Federer a dû endurer pour se débarrasser de John Millman (4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6 [10-8] et accéder aux 8es de finale de l'Open d'Australie. Pas très inspiré et accroché par l’étonnant Australien, le Suisse a même été proche de l’élimination quand il s’est fait breaker en début de la cinquième manche puis dans le super tie-break, où l’Australien est passé à deux points de la victoire. Heureusement pour lui (et Mirka, en souffrance en tribune), l’ami John s’est liquéfié au moment de conclure.

ROGER'S DONE IT!!



It's 100 #AusOpen match wins for @rogerfederer as he survives a HUGE challenge to defeat John Millman 4-6 7-6 6-4 4-6 7-6! 🙌 pic.twitter.com/m3sJV9lLXP — ATP Tour (@atptour) January 24, 2020

Federer, jamais en mesure de terminer facilement ce match, risque de sentir peser ces quatre heures de jeu ces prochains jours. Au tour suivant, il affrontera le Hongrois Fucsovic. Adversaire largement à sa portée. Enfin, c’est aussi ce qu’on disait de Millman.