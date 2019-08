Gasquet est en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati. — Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Six ans. Cela faisait six ans, depuis le tournoi de Miami en 2013, que Richard Gasquet n’avait plus atteint une demi-finale de Masters 1000. Le plus beau revers du tennis français, 56e joueur mondial, s’est en effet qualifié pour les demies du tournoi de Cincinnati en battant l’Espagnol Roberto Bautista, 11e joueur mondial, 7-6 (7/2), 3-6, 6-2, vendredi.

Pour une place en finale, Gasquet, âgé de 33 ans et à la recherche d’un 16e titre en carrière, affrontera le Belge David Goffin (19e mondial) qui a profité du forfait du Japonais Yoshihito Nishioka avant son quart de finale. Un autre Français, Lucas Pouille, doit affronter en soirée le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial.