A Cincinnati, Nick Kyrgios est allé trop loin. Beauuuucoup trop loin. — Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Si ça continue, il faudra que ça cesse… Le bad boy Nick Kyrgios a refait parler de lui lors du Masters 1000 ​de Cincinnati, et pas en bien comme vous l’imaginez sûrement. Battu par le Russe Karen Khachanov (6-7, 7-7, 6-2) alors qu’il avait la victoire à portée de main, l’Australien a terminé la rencontre de mercredi sur une série d’actions peu sportives : deux raquettes explosées, un lancer de chaussures dans le public après un échange animé avec l’arbitre. La rencontre comptait pour le deuxième tour du tournoi américain.

Tout a commencé au milieu du second set, quand l’arbitre a activé – un peu trop vite à son goût – le décompte du temps entre deux de ses points au service. A partir de là, le dingo des courts a gentiment commencé à vriller, revenant en boucle sur ce fait de match et prenant en exemple Rafael Nadal et ses tocs au service. « Rafa joue aussi vite ? Si c’est le cas, je vais arrêter le tennis (…) Si on prend seulement la routine de Rafa, ça prend au moins 20 secondes. C’est une blague, je suis un des joueurs les plus rapides. », a-t-il lancé à l’arbitre selon des propos relayés par L'Equipe.

Nick Kyrgios perd le deuxième set contre Khachanov, dit à l'arbitre qu'il est "le pire du circuit", écope d'un point de pénalité. Il demande une pause toilettes, sort du court avec deux raquettes, les fracasse dans le couloir et revient sur le court comme si de rien n'était. — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) August 15, 2019

Les chaussures dans le public

Ensuite, après avoir rappelé au juge de chaise qu’il était « le pire arbitre du jeu », le bouillant Australien s’est levé de sa chaise, annonçant qu’il allait faire une pause pipi. L’arbitre irlandais lui a alors rétorqué qu’il n’avait pas le temps. Kyrgios est tout de même parti, deux raquettes sous le bras. Les images de la télévision le montrent franchissant une porte avant de briser violemment ses raquettes puis de revenir tranquillement sur le court, tout en maudissant l’arbitre.

En fin de rencontre, après deux doubles fautes de rang mais aussi trois aces, l’actuel 27e joueur mondial a refusé de serrer la main de l’arbitre, a craché dans sa direction et a fini par jeter ses chaussures dans le public avant d’offrir ses raquettes cassées à des jeunes spectateurs. « Il a énormément de talent mais, parfois, il n’est pas concentré », a commenté Khachanov, qui affrontera le Français Lucas Pouille, au prochain tour.

Kyrgios à l'arbitre après sa défaite contre Khachanov : "T'es un putain de raté mec." Il a craché dans sa direction puis refusé de lui serrer la main. Grosse sanction à venir https://t.co/8xTJrX4Bxv — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) August 15, 2019

« C’était un match compliqué pour moi, il fallait trouver comment gagner. C’est vraiment difficile de jouer contre lui, pour moi mais pour tout le monde aussi. Il faut réussir à gérer tout ça si tu veux avoir une chance de gagner. Il faut essayer de rester concentré », a-t-il ajouté.

Avec Kyrgios, c’est le cirque permanent

Kyrgios, qui a remporté il y a deux semaines à Washington sa sixième couronne en simple sur le circuit ATP, n’est jamais très loin de la controverse : la semaine dernière à Toronto, il a eu un accrochage avec un arbitre, estimant que les serviettes n’étaient pas assez blanches.

Il y a trois mois, à Rome, après un « abus de langage », l’Australien avait écopé d’un jeu de pénalité, ce qui avait provoqué sa colère : après avoir jeté une chaise sur le court, il a tout simplement abandonné… non sans avoir serré la main de son adversaire et de l’arbitre. S’il peut très souvent nous faire bien marrer, Nicky le fêlé est allé trop loin. Pas sûr que ce dernier grillage de fusible ne lui vaille pas une très lourde sanction de la part des instances.