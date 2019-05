La chaise devait coûter assez cher. Le tennisman australien Nick Kyrgios s’est vu notifier d’une amende de 20.000 euros et sera privé de « prize money » et de ses points sur le circuit, a indiqué l’ATP vendredi. Il n’en est pas à son premier coup d'éclat mais cette fois-ci, Kygios a littéralement pété les plombs jeudi lors de son match face à Casper Ruud au Masters 1.000 de Rome.

Le joueur norvégien, au palmarès inconnu, n’en demandait pas tant pour passer en huitièmes de finale. Pourtant, le grand Nick a balancé son match, sa raquette et une chaise avant de quitter le court (en serrant les mains de l’arbitre et de son adversaire, grand prince…) et donc d’abandonner.

Well...



Kyrgios gets a game penalty and then walks off court, handing Casper Ruud a place in the last 16#ibi19 pic.twitter.com/T4jhvbV1RN