Encore une grande semaine pour Nick Kyrgios et le tennis en général. Alors qu’il s’était illustré en début de semaine en dézinguant Djokovic et Nadal, l’Australien a fait étalage de son talent en matière de sabordage contre Casper Ruud au Masters 1000​ de Rome.

Alors qu’il avait réussi à égaliser à une manche partout contre le nobody norvégien, Nick a pété un câble. Un naufrage en trois étapes : une explication avec le public qui lui coûte un jeu de pénalité au début du troisième set, un lancer de chaise au milieu du court et un truc du genre « I’m done » synonyme d’abandon pour couronner le tout. Légende.

Kyrgios avait avant ça pris soin de distraire la foule par sa nonchalance habituelle, usé de revers improbables à une main et même donné à boire au public, lequel avait fini par scander son nom.

Kyrgios gets a game penalty and then walks off court, handing Casper Ruud a place in the last 16#ibi19 pic.twitter.com/T4jhvbV1RN