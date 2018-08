Bête clic: Un tennisman allemand suspendu huit mois pour avoir placé 280 paris en ligne

Balles neuves — Glyn KIRK / AFP

On a connu plus discret que le jeune tennisman allemand Luca Gelhardt. Le joueur de 23 ans a été suspendu huit mois et écopé d’une amende de 7.000 dollars pour avoir parié à 280 reprises sur des matchs de tennis (ce qui est bien évidemment interdit), a annoncé vendredi soir l’Unité intégrité du tennis (TIU).

Le TIU a précisé que le 1.065e mondial n’a jamais parié sur l’un de ses matchs et que sa peine ainsi que son amende pourraient être réduites de moitié s’il ne commettait pas de méfaits qui vont à l’encontre du programme anti-corruption du tennis.

Moins de 12.000 dollars de gains en carrière

En cas de bonne conduite, il pourra jouer de nouveau à partir du 16 décembre 2018, a conclu le communiqué de la Fédération internationale. Selon l'ATP​, Gelhardt n’a gagné que 11.775 dollars dans sa carrière, dont seulement 3.000 dollars en 2018.