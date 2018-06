VIDEO. Roland-Garros 2018: Il est trop fort! Rafael Nadal remporte son onzième titre à Paris

Rafael Nadal remporte son onzième Roland — CHRISTOPHE SIMON / AFP

On a espéré que Dominic Thiem tienne un peu plus. Oh, l'Autrichien n'a pas été mauvais, loin de là, mais il n'y avait tout simplement rien à faire face à Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, dimanche. Terrassé et trois manches (6-4, 6-3, 6-2), Thiem ne sera pas le premier à battre Rafa en finale de son tournoi, qu'il remporte pour la onzième fois dans sa carrière. Plus qu'un record, c'est un chiffre totalement hallucinant. « Ce n'est même pas un rêve, c'est impossible à concevoir » a-t-il déclaré au micro quelques minutes après sa victoire.

Il s'agit du 17e titre du Grand-Chelem de Rafael Nadal.