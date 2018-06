Roland-Garros: Blessée au bras, Serena Williams déclare forfait face à Maria Sharapova

Serena Williams, le 29 mai 2018 à Roland-Garros. — Juergen Hasenkopf/BPI/S/SIPA

Une Américaine qui abandonne face à une Russe, cela n’a longtemps été qu’un fantasme soviétique… Et c’est pourtant ce qu'il vient de se passer ce lundi à Roland-Garros. Serena Williams, ex-numéro 1 et à la recherche de sa gloire passée depuis son retour à la compétition ( après avoir été enceinte), a déclaré forfait face à Maria Sharapova à cause d’une blessure au bras.

Sharapova passe donc directement en quart de finale, et le choc américano-russe tant attendu entre les deux rivales du circuit n’aura pas lieu.

« Si je ne suis pas au moins à 50 %, je ne devrais pas jouer »

L’Américaine a déclaré : « C’est très difficile parce que j’aime jouer face à Maria. C’est extrêmement décevant mais je me suis fait une promesse que si je ne suis pas au moins à 50 %, je ne devrais pas jouer. »