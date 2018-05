Roland-Garros: «Ce n'est pas acceptable...», Mladenovic se fait sortir dès le premier tour par la 107e joueuse mondiale

Mladenovic est éliminée de Roland-Garros dès le premier tour. — Juergen Hasenkopf/BPI/S/SIPA

Les histoires d’amour finissent mal, etc etc. Alors qu’elle clamait haut et fort son amour pour la terre battue dans les colonnes de L'Equipe ce lundi, Kristina Mladenovic s’est fait sortir dès le premier tour de Roland-Garros contre Andrea Petkovic, modeste 107e mondiale… Du coup, vu le contexte, il ne fallait pas s’attendre à la conférence de presse la plus folle de la quinzaine. Ça ne l’a pas été.

« Je m’attendais à un match difficile car je n’avais jamais trouvé la solution contre Andrea. Là où j’ai péché, c’est au service. C’était la clé du premier set. Faire deux doubles fautes de suite sur des balles de set (à 6-3 et 6-4 en sa faveur dans le jeu décisif), ce n’est pas acceptable…, a-t-elle jugé avec une moue des mauvais jours. Je frappe deux grosses premières qui, à quelques millimètres près, auraient pu devenir deux services gagnants. Ça s’est joué sur des petits détails. Enfin, dans le premier set. Ensuite, elle s’est plus libérée et c’était un peu plus compliqué pour moi. » Oui, on a vu ça.