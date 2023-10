Au Stade de France,

C’est marrant comme un match peut vous faire perdre tous vos repères. On s’avançait vers cette demi-finale entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud avec la conviction de voir les Anglais en ramasser une belle, sorte de consolation puérile pour redonner un sens à notre vie après la grande dépression du week-end dernier. Et nous voilà à ressentir un truc pas net et limite honteux pour le rival de toujours après cette élimination qui s’est jouée dans les toutes dernières minutes.

On n’aimera jamais cette équipe anglaise, faut pas pousser non plus, mais il y a quelque chose sur ce match de l’ordre du regret. Un sentiment peut-être (sûrement) biaisé par le fait que c’était les Sud-Africains en face, et qu’ils ont ajouté au tort d’avoir brisé les rêves d’une nation celui d’avoir livré un match en bois. C’est vrai, à quoi bon sortir nos petits Bleus pour une semaine plus tard se montrer incapables du moindre lancement de jeu correct, aussi maladroits en touches et indisciplinés dans les rucks ?

« C’était moche. On a terriblement manqué de discipline en première mi-temps, en particulier dans les zones clés où ils pouvaient prendre des points, reconnaît le capitaine, Siya Kolisi. Mais en deuxième mi-temps on a réussi à revenir à la force du poignet. On a montré qui on est et ce qu’on est capables de faire à 23. »

Le plan anglais

Chahutés de tous les côtés, les Sprinboks se sont appuyés sur les bases, une grosse mêlée portée par des remplaçants de premier ordre et le pied de Handré Pollard, lui aussi entré en jeu et ce dès la 30e minute, pour réussir à renverser le match. La pénalité de 50 mètres rentrée par l’ouvreur à deux minutes de la sirène a crucifié les Anglais, qui avaient pris les commandes dès la 3e minute et ne les avaient plus lâchées jusque-là.

Il a quelque chose d’assez admirable dans la manière dont ont joué le coup les hommes de Steve Borthwick. Profitant de la météo exécrable, avec du vent et de la pluie en continu sur Saint-Denis, ils ont appliqué un plan de jeu minimaliste mais terriblement efficace, avec des grands coups de pied de dépossession pour porter la menace dans le camp adverse, avant de batailler comme des morts de faim dans les regroupements – et de s'appliquer sur les réceptions de chandelles, au passage. Avec les mots du demi de mêlée Alex Mitchell, ça donne ça :

Le ballon était très glissant, ce qui a donné beaucoup d’importance au jeu au pied. On a mis leur triangle arrière sous pression et on a bien sûr essayé de les dominer dans les phases statiques pour trouver le moyen de gagner du terrain et d’aller chercher trois points quand on le pouvait pour progresser au tableau d’affichage. C’est ce qu’on a fait pour l’essentiel. »

Résultat, un ratio coups de pied/passes à vous demander pourquoi vous aimez encore le rugby (41 pour 76, à titre d’exemple la France était à 24 pour 156 la semaine dernière), mais des adversaires déboussolés et assommés par l’adresse d’Owen Farrell, auteur des 15 points de son équipe. Les Anglais ne pouvaient de toute façon pas proposer plus et mieux, eux qui revenaient de nulle part, seulement troisièmes des deux derniers Tournois des VI Nations, battus à chaque fois par l’Ecosse, l’Irlande et la France (dont une humiliation face aux Bleus à la maison, 10-53), repris en main dans l’urgence par Borthwick après la fin de règne chaotique d’Eddie Jones et auteurs d’une préparation embarrassante (défaite contre les Fidji, cartons rouges pour Farrell et Vunipola).

Pas un bon match, mais un vrai match

Bref, s’il a bénéficié d’un tirage au sort très favorable pour se hisser dans le dernier carré, le XV de la Rose a au moins prouvé sur ce match qu’il y avait sa place, ce dont on doutait fort avant le coup d’envoi. Il a fait avec ses armes, et après la purge de vendredi lors de la première demi-finale, ce cavalier seul des All Blacks plié à la mi-temps, on peut les remercier de nous avoir offert non pas un grand match de rugby, mais un vrai match de rugby, au moins.

« Je suis déçu, je pensais qu’on avait fait assez pour gagner ce match mais malheureusement l’Afrique du Sud n’avait pas dit son dernier mot, regrette l’emblème de cette équipe, Owen Farrell. C’est frustrant mais je suis très fier également. Tout ce que ce groupe a fait, ces derniers mois, ce n’était pas facile mais la performance d’aujourd’hui [samedi], perdre de justesse comme ça contre les champions du monde en titre, ça me rend extrêmement fier. »

Avec une jeune garde en train de se faire les dents – sept joueurs de 25 ans ou moins sur la feuille, dont quatre titulaires –, cette équipe a peut-être commencé à se dessiner un avenir. On peut s’en réjouir vu d’ici, car le Tournoi n’en est que plus beau avec des Anglais à leur niveau. En attendant, à bien y réfléchir, ce sentiment bizarre qui nous traverse après cette rencontre provient certainement de la déception de ne pas avoir vu le petit taper le gros. Pas sûr que ce soit si gentil que ça pour les Anglais, finalement.