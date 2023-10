Angleterre - Afrique du Sud : Incroyable ! Menés tout le match, les Boks renversent les Anglais in extremis... Le match à revivre en direct

Actualiser

23h10 : Allez sur ce, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais aller écouter ce qu'il se dit des deux côtés sur cette demi-finale assez terne mais au scénario finalement renversant. Merci à tous d'avoir été là, rendez-vous demain pour la Ligue 1 et la semaine pro pour la grande finale de cette Coupe du monde ! Ciao

23h07 : En tout cas les Sud-Africains, un point d'écart en quarts, un point d'écart en demies... Pas totalement un hasard non plus, même si ce soir vraiment c'est archi ric-rac, encore plus que contre les Bleus finalement.

23h03 : La haie d'honneur des Anglais pour les vainqueurs; Mettez-vous deux secondes à leur place, tu viens de voir s'envoler une finale de Coupe du monde que tu tenais pendant quasi tout le match et tu dois te mettre en rang bien gentiment... zzzzzzzzz

23h01 : La pénalité de la gagne. A la 78e, avec du vent et un crachin qui te fouettent le visage. Faut être costaud pour la mettre quand même. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Angleterre 15 - 16 Afrique du Sud 🇿🇦#ENGvRSA



INCROYABLE !



L'Afrique du Sud passe devant pour la 1ère fois du match à 2 minute de la fin de la rencontre grâce à la pénalité de Pollard.



: La pénalité de la gagne. A la 78e, avec du vent et un crachin qui te fouettent le visage. Faut être costaud pour la mettre quand même.



22h59 : On aura donc droit à un Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande en finale samedi prochain. L'équipe qui l'emportera sera la première nation à 4 victoires en Coupe du monde, c'est faramineux.

22h56 : J'en viens presque à avoir de la peine pour les Anglais, ça va pas du tout... Mais franchement les Boks ont été tellement décevants, ça me fait un peu mal au coeur. Au moins avec l'Angleterre l'histoire aurait été belle, l'équipe à la cave il y a encore quelques semaines qui tape les champions du monde.

80e : COUP DE SIFFLET FINAL !! L'Afrique du Sud est en finale, tous les Anglais sont à terre ils en reviennent pas, ils la tenaient cette finale mais ça a fini par basculer à deux minutes de la fin c'est cruel.

79e : La dernière action pour les Anglais, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? On met Farrell en position pour un drop ? Possible mais faut avancer un peu là, ils ont encore dans leur camp.

78e : CA PASSE !! Les Boks prennent l'avantage pour la première fois dans ce match à deux minutes de la fin !! 16-15.

77e : Pénalité Afrique du Sud !! C'est tout ce qu'ils cherchaient sur cette mêlée, et Pollard qui a la finale (ou presque) au bout du pied !! Bon elle est à 50 mètres quand même.

75e : Oula c'est festival d'approximations techniques sur ce jeu au pied trèèèès long de Pollard. On se retrouve avec une nouvelle mêlée, cette fois sur la ligne médiane. 5 minutes pour les Boks !

74e : Oh les Boks qui demandent une mêlée sur cet arrêt de volée de leur arrière. Sur leur ligne des 22, c'est couillu.

72e : Aie aie aie Pollard sui ne trouve pas la touche, ça coûte cher à ce moment-là du match !

70e : Pollard qui transforme, l'Afrique du Sud revient à 2 points on va avoir 10 dernières minutes de folie ! Enfin on espère.

70e : ESSAI DES BOKS !! Snyman qui aplatit en force après un bon ballon porté !

69e : 18e pénalité sifflée dans ce match (pour de vrai), cette fois elle est en faveur de l'Afrique du Sud, qui va pouvoir aller jouer dans les 22 adverses. C'est maintenant ou jamais je crois les gars !

67e : Le temps commence à presser là pour les Sprinboks... Un peu plus de 10 minutes pour marquer un essai et encore une autre fois derrière, sans plus rien concéder. Bonne chance surtout.

65e : Pouah Kolbe qui est parti d'encastrer dans May, et les Anglais qui récupèrent encore un ballon dans le regroupement. C'est vraiment les mêmes qui ceux qui ont perdu contre les Fidji en préparation ??

62e : Ben O'Keeffe qui fait enfin la police sur les porteurs d'eau qui entrent à chaque coup de sifflet et empêchent le jeu de reprendre vite. A l'heure de jeu il est temps.

60e : Bon après le problème c'est qu'il faut se cogner la mêlée sud-africaine, et là c'est pas la même chanson. Ils se sont fait soulever les mecs, et les Boks vont pouvoir se dégager.

58e : ENCORE Farrell le coquin qui va mettre au pied dans le coin mort un ballon injouable pour Arendse tellement il glisse. En-avant, et mêlée anglaise à 5 mètres.

57e : On est revenus à l'époque Wilkinson, ça joue à rien mais c'est intraitable au pied. Le rugby anglais quoi. Mais ce soir, dans ces conditions météo, c'est ce qu'il faut. Les fioritures c'est pour les losers.

55e : Farrell qui plante un drop depuis le parking !! Incroyable ! Alors celui-là on l'avait pas vu venir, même pas dans l'axe rien. Ca fait +9 pour les Anglais, c'est plus d'un essai transformé attention les Boks;

53e : AaaaAAaah Le Roux qui pousse trop loin au pied sur ce petit ballon de Kolbe !! La première occase digne de ce nom pour les Boks dans ce match.

52e : On voit plus souvent des soigneurs sur la pelouse que de franchissements, c'est vraiment un régal ce match.

50e : Stewart il prend TOUS les ballons hauts c'est une dinguerie. Je peux vous dire que dans ces conditions météo, c'est pas un mince exploit. Profil assez atypique pur ce poste avec son 1,96m, mais ce soir c'est plus qu'utile.

48e : Encore un turnover en faveur des Anglais, incroyable. Y'a pas une séquence à la main qui dure plus de trois temps de jeu...

46e : George qui vient de nous faire la touche de l'année. Le ballon est même pas parti de sa main... Beaucoup de fautes, pas de rythme, sérieusement la pluie n'explique pas tout non plus.

45e : De Klerk et sa belle crinière sont rentrées. On a remis la charnière d'origine pour relancer la machine côté Boks.

44e : Aaaah la touche pas pas droite des Anglais au pire moment ! Une belle munition de gâchée, bien joué les gars.

43e : Ouuuuuh Willemse sous pression sur ce petit coup de pied rasant de Farrell, ça se termine par une touche anglaise à 5 mètres de la ligne. C'est chaud !

42e : On repart sur les mêmes bases, avec Willemse sanctionné dans un ruck. Il siffle tout ce soir O'Keeffe, c'est drôle.

41e : ON EST PARTIS POUR LA 2e !! Messieurs les Suf-Africains, c'est maintenant.

22h01 : Les joueurs reviennent sur la pelouse, alors que la Pena Baiona retentit à fond dans la sono. Les Anglais se demandent ce qu'ils foutent là.

40e : MI-TEMPS ! L'Angleterre est devant, et franchement c'est logique. Plan de jeu minimaliste mais ça suffit pour l'instant face à des Boks loiiiiiin de leur niveau. On va voir ce que ça va donner en seconde période, à tout de suite !

39e : Il la met l'ouvreur anglais ! Ils vont tourner à +6 à la pause.

38e : Du Toit encore pénalisé ! L'indiscipline sud-africaine, c'est hallucinant. Elle est un peu plus dure que les premières pour Farrell mais pas injouable du tout.

37e : Le jour et la nuit en tout cas par rapport à France-Afrique du Sud dimanche dernier. On avait déjà vu 6 essais à ce moment du match, et environ 456 lancements à la main de plus. Là c'est le rugby dans ce qu'il a de plus basique (ce qui n'est pas pour déplaire à ces Anglais là)

35e : Pas de soucis pour Handré, et ça fait 9-6.

34e : Ils y arrivent pas les Sud-Africains, grosse séquence là avec 8 ou 9 temps de jeu, mais ils avancent pas d'un pouce. Ils s'en sortiront avec une pénalité cadeau pour Pollard, mais quand même.

32e : On arrête les frais côté Boks, Pollard entre déjà à la place de Libbok au poste d'ouvreur. C'était déjà pas jojo dans le jeu mais là on va vraiment revenir aux vieilles recettes.

30e : Et allez, Etzebeth qui part au contre en position de hors-jeu. Le nombre de fautes bêtes des Sud-Africains c'est hallucinant. Et ça permet aux Anglais de prendre de l'air à peu de frais.

28e : Et troisième touche perdue par les Boks ! La deuxième de suite pour un lancé pas droit... Non mais c'est quoi ce match, vous avez tout donné la semaine dernière ou quoi ?

26e : Encore un grattage signé Itoje, incroyable. Je sais pas s'ils tiendront tout le match sur ce rythme mais pour l'instant ils défendent l'acier.

24e : Et hop, ça fait 3 de plus. 9-3 Angleterre, qui fait parfaitement ce qu'elle sait faire pour le moment > des grands coups de pied et la guerre dans les rucks.

23e : Pas possible les Sud-Africains ils vont n'importe quoi, c'est vraiment cette équipe qui nous a battu ?? Encore un ballon donné là, plein axe dans leurs propres 22. Et ça se termine par une pénalité offerte à Farrell.

21e : Ca passe pour Libbok, qui ramène les Boks à 3 points. 6-3.

20e : Farrell qui râle encore auprès de l'arbitre, du coup la pénalité est avancée de 10 mètres et donc Libbok va la prendre. Ca t'apprendra à te taire Owen.

19e : Les supporters français qui savent pas trop quoi faire alors ils lancent une Marseillaise. Et pourquoi pas.

18e : Encore la grosse défense anglaise ! Ils s'attendaient sûrement pas à une telle opposition sur leurs ballons portés les Boks.

17e : Ah mais du coup c'est pénalité pour les Sud-Africains ! Bien joué Tuilagi (c'est lui qui est en faute sur ce début de baston apparemment). Et Libbok qui tape en touche, re-coup de chaud à venir.

16e : Mais oui les Anglais qui bloquent le porté des Boks et qui récupèrent même le coup de sifflet ! Du coup ça se chauffe un peu derrière entre Mitchell et je sais pas qui.

15e : Ah, le premier temps fort sud-africain dans le camp anglais. Touche dans les 22, on va avoir une première idée du rapport de force.

13e : 60% de possession et 55% d'occupation en faveurs de l'Angleterre pour l'instant. Mais attention, les Boks ont pas encore vraiment commencé à jouer.

11e : En attendant, ça fait 6-0 pour les Anglais ! Et c'est pas immérité.

10e : Ils prennent les points là les Anglais ?? Pénalité pour eux à 10 mètres de l'en-but, mais Farrell préfère enquiller. On saura plus tard si c'était une bonne idée ou pas.

8e : Hop hop hop le lancé pas droit sur cette touche sud-africaine à 10 mètres de leur ligne. Mêlée anglaise à venir, et vraie munition pour aller planter.

7e : Stewart qui montre aux Bleus comment on réceptionne une chandelle de Libbok. C'est pourtant pas compliqué.

5e : Gros début de match des Anglais, qui parviennent à gratter une touche sud-africaine grâce à Itoje. C'est eux qui font le rythme pour l'instant.

3e : Facile pour le numéro 10 anglais, qui la met entre les perches. 3-0 Angleterre !

2e : La pénalité pour les Anglais ! Mostert à la faute sur ce ruck, ça offre à Farrell une belle occase d'ouvrir la marque.

1ère : Gooooooooooo on est partis pour cette demi-finale !

20h58 : De bien beaux hymnes ma foi. Ca a chanté fort des deux côtés.

20h55 : Entrée des deux équipes sur la pelouse !

20h52 : ELLE EST LA ! La deuxième bronca du soir pour Ben O'Keeffe. On lâche rien les gars.

20h50 : Haha et pour l'Afrique du Sud c'est carrément toute l'équipe qui est sifflée. Avec mention spéciale pour Etzebeth et Kolbe. La France, et pas n'importe laquelle.

20h47 : Owen Farrell sifflé, as usual. Personne ne sait vraiment pourquoi mais tout le monde le fait, c'est merveilleux.

20h45 : Pour ceux qui auraient oublié, cette affiche est quand même la revanche de la finale du dernier Mondial au Japon. Les Boks avaient marché sur les Anglais, 32-12 score final. On retrouve d'ailleurs ce soir 26 joueurs sur la feuille de match qui étaient déjà là il y a quatre ans. Starters standing strong 👊



20h42 : Allez, hauts les cœurs, il y a quand même des raisons de se réjouir ce soir. Enfin une, surtout : voir les Anglais se faire ouvrir en deux. Ou trois.

20h40 : Mais bon, soyez indulgents, je vous rappelle que c'est pas à cause de l'arbitre qu'on a perdu, mais c'est parce que sur les ballons hauts on n'a pas... RIEN A BATTRE IL NOUS RESTE PLUS QUE LA MAUVAISE FOI LAISSEZ-NOUS TRANQUILLE.

20h38 : Y'a d'ailleurs pas mal de supporters français qui sont dans le même état je présume, à en juger par les sifflets qui ont accompagné O'Keeffe quand il est entré sur le terrain tout à l'heure. Belle saucée pour l'arbitre néo-zélandais.

20h35 : Je vous fais pas un dessin, c'était pas vraiment l'affiche que j'espérais voir quand je me suis accrédité pour ce match la semaine dernière... Voir les Sud-Africains et Ben O'Keeffe sur la pelouse ce soir, avec les Anglais en face... LE SEUM EST TOTAL

20h32 : YO LA COMPAGNIE ! Todo bien ? On se retrouve en direct depuis le stade de France pour la 2e demi-finale de cette Coupe du monde. C'est parti.