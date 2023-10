Argentine - Nouvelle-Zélande EN DIRECT : Les All Blacks sifflotent à la pause et ont un pied en finale... Suivez la demie avec nous...

40e : ET ILS ONT EU RAISON! ESSAI DES ALL BLACKS! Signé Frizell, en narguant un peu les Argentins au passage. Mais quelle percée de Telea à l'origine de l'essai. Pfiou, c'est fort. 20-6, Mo'unga ne transformera pas. MI-TEMPS!

40e : Pourquoi retourner aux vestiaires quand vous pouvez essayer de claquer un dernier essai? Les All Blacks retournent une dernière fois au charbon et vont en touche chez les Argentins

36e : Nouvelle faute argentine, on revient à la pénalité pour les All Blacks, l'avantage n'ayant rien donné. 7e pénalité concédée par les Pumas

33e : AVANTAGE PUMAS SUR LA LIGNE DES ALL BLACKS! Les Pumas aux portes de l'essai. Mais ils vont finalement prendre les points. L'Argentine refroidie par la défense néo-zélandaise, dure comme l'acier... Boffelli marque, ça fait 6-12

28e : On échange les jeux longs au pied de part et d'autre, les Pumas obtiennent une pénalité après un en-avant de Cane, qui laisse échapper le ballon sur une passe anodine. Il pleut, le ballon passe en mode savonnette

22e : Nouveau grattage des All Blacks, j'ai un journaliste argentin à ma droite je peux vous dire qu'il est FURIEUX à chaque perte de balle. Cheh, ça c'est pour le Mondial de foot.

20e : Ah oui mais les Argentins s'ils commencent à faire des fautes via des joueurs qui ne jouent même pas le ballon ça va être compliqué

17e : Problème avec les essais sur la ligne de touche, ils rendent le travail de Mo'unga plus difficile. Cette transformation ne passe pas. 12-3 pour les All Blacks