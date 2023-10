Pour un peu, on croirait que les Sud-Africains ont changé de nationalité dans la nuit. Attendus avec les blindés en position de combat au Stade de France, dimanche, les tenants du titre ont étonné leur monde lors de l’annonce de la composition d’équipe, ce vendredi matin. Pas de Faf de Klerk ni de Handré Pollard, la charnière estampillée jeu minimaliste mais destructeur qui avait fait merveille en 2019 au Japon. La conduite du bus sera assurée pour ce quart de finale au sommet par Cobus Reinach à la mêlée et Manie Libbok à l’ouverture.

Sur le banc, pas de 7-1 (sept avants et un seul trois-quarts) comme face à l’Irlande en poule, ni même un 6-2, mais un 5-3. Ou comment faire voler en éclats tous nos repères. « On a choisi l’équipe qui nous semble la meilleure pour dimanche, a simplement commenté le sélectionneur Jacques Nienaber. La France a un jeu au pied très intéressant et on pense que ces deux joueurs nous offrent les meilleures chances. »

Pas vraiment ce à quoi on s’attendait, et les Bleus non plus. « C’est un peu surprenant, oui, avec quelques joueurs qui n’étaient pas titulaires lors de leurs précédents gros matchs, a reconnu Charles Ollivon lors de la conférence de presse des Français en fin de matinée. La première chose qui vient à l’esprit quand on voit ça et leur banc en 5-3, c’est qu’ils vont peut-être envoyer un peu plus de jeu que d’habitude. »

C’est également l’avis de Gaël Fickou, passé au micro dans la foulée. Pour lui, le fait de retrouver le Montpelliérain Cobus Reinach en 9 n’est pas anodin. « On le connaît bien pour le jouer souvent en Top 14, il a cette capacité d’accélérer le jeu, a observé le patron de la défense tricolore. Ils voudront sûrement apporter beaucoup de vitesse pour nous déstabiliser. »

Galthié s’en lèche les babines

On aurait pu penser Fabien Galthié un peu inquiet face à ce changement de stratégie opéré par ses copains d’en face Nienaber et Erasmus. C’est tout le contraire, du moins en façade. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu le sélectionneur aussi souriant face aux médias. En fin tacticien, il semble se délecter de toutes ces considérations.

Pour bien connaître cette équipe et son staff, ils ont une approche tactique pointue, réfléchie. Ils sortent toujours un plan très bien étudié par rapport à l’adversaire. Ça fait deux semaines qu’ils sont à l’arrêt, croyez-moi ils nous ont bien étudiés, a-t-il expliqué. Nous aussi on réfléchissait à ce qu’ils pourraient nous proposer. Ces matchs-là, c’est un niveau de stratégie poussé à son paroxysme, un vrai jeu d’échecs. C’est parfait. »

Fabien Galthié et Shawn Edwards lors de l'entraînement à Rueil-Malmaison, le 11 octobre. - AFP

Galthié avait l’œil qui brillait sous ses grosses lunettes, on était assez proche pour le voir. Lui aussi a fait évoluer sa composition d’équipe pour ce quart de finale, avec un banc en 6-2 pour la première fois de la compétition. Maxime Lucu et Yoram Moefana sont sur le papier les deux seuls à pouvoir soulager les lignes arrières, mais la présence de Sekou Macalou, officiellement troisième ligne mais qui peut parfois dépanner à l’aile, a été pensée pour parer au maximum de situations.

« En fonction de l’évolution du match, on veut pouvoir appuyer sur différents leviers, conserver de la puissance mais aussi de la vitesse, conserver de l’impact mais être aussi présent sur les duels aériens, a détaillé le sélectionneur. Les joueurs qui démarrent peuvent aussi nous permettre de couvrir plusieurs options sans trop modifier notre organisation. »

Voilà donc les données de ce sommet dévoilées au grand jour. Il reste désormais un peu de 48 heures à chacune des deux équipes pour peaufiner le plan de bataille. Une petite précision tout de même avant de se quitter : Si l’équipe sud-africaine n’est pas tout à fait celle qui était attendue, ce quart de finale ne va pas non plus se transformer en hymne à la joie, avec du jeu à la main et des grandes chevauchées comme s’il en pleuvait.

« On connaît leur tradition, ils sont préparés pour marquer l’adversaire, physiquement et mentalement, a rappelé Ollivon. Quand ils entrent sur le terrain c’est pas pour discuter et jouer à la baballe, c’est pour marcher sur les mecs en face. Ce n’est pas un avant de plus ou de moins sur le banc qui changera leur mentalité. » Théorie validée par le capitaine d'en face, Siya Kolisi. « Je sais qu’ils se préparent pour un combat physique. On ne va pas cacher qui on est, promet le légendaire troisième ligne. Notre moteur, c’est le travail acharné et la dimension physique. » On a failli s’inquiéter.