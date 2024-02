Essai ou pas essai… Que s’est-il passé sur la dernière action écossaise ?

L’Ecosse y a cru deux fois. Mené de quatre points (16-20), le XV du Chardon s’est vu remporter la rencontre d’abord sur une percée monstrueuse de son ailier Kyle Rowe, rattrapé in extremis par le short par Matthieu Jalibert à quelques mètres de l’en-but. Puis, après avoir récupéré le ballon à la sortie d’un ruck, Murrayfield a rugi de plaisir lorsque ses protégés ont franchi la ligne, après un enchaînement de charges des avants, alors que les quatre-vingts minutes de jeu venaient juste d’être dépassées.

Un sentiment renforcé par le fait que certains Ecossais, comme le demi de mêlée Ben White, avaient levé les bras. Problème, plusieurs joueurs du XV de France avaient aussi les poings au ciel. Alors, essai ou pas essai, telle est la question ? Le sort était désormais dans les mains de l’arbitre, Nic Berry, qui après quelques secondes de réflexion indiquait qu’il y avait un bras français sous le ballon et que l’essai ne pouvait être validé. Mais loin d’être sûr de lui, il faisait appel à l’arbitre vidéo (TMO).

« C’était un peu long »

Sur les images, le verdict n’est pas vraiment clair. Les supporteurs écossais sont persuadés que le ballon est aplati, les fans français l’inverse, évidemment. Pendant de longues minutes, les images sont passées et repassées sur les écrans géants de Murrayfield, déclenchant les hourras des fans locaux, pensant que l’arbitre allait leur donner la victoire. « Les dernières minutes, c’était un peu long, souriait Louis Bielle-Biarrey. Mais bon, le match était fini, il n’y avait pas grand-chose à faire… Les leaders sont allés voir l’arbitre pour voir ce qu’il en était. Nous, on a patienté mais c’est long, surtout vu la physionomie du match. »

Alors que les Écossais pensaient avoir inscrit un essai décisif à la dernière seconde, les arbitres ne l'accordent pas et les Bleus s'imposent

Résultat, après moult palabres entre officiels, l’arbitre reste sur sa décision et n’accorde pas l’essai, la faute aux gros doigts de Posolo Tuilagi, venu glisser sa main sous le ballon. « J’ai mis la main en dessous du ballon donc je savais qu’il n’y avait pas essai, a sobrement commenté le puissant deuxième-ligne de l’Usap. Les cinq dernières minutes sont stressantes, mais ça s’est bien terminé pour nous ! C’est l’arbitre qui décide. »

« On se dit que, à trois doigts, le match et le sort sont différents, rapportait Bielle-Biarrey. On passe d’une victoire compliquée à une troisième défaite d’affilée. » »

« On est à Edimbourg avec une pression folle »

Un geste technique visiblement travaillé par les Bleus, qui s’entraînent à emmener leurs adversaires dans l’en-but pour récupérer un renvoi. « Ça fait plus de trois ans qu’on travaille pour défendre notre ligne pour amener le porteur de balle derrière la ligne, exactement comme ça a été fait, a expliqué le capitaine Grégory Alldritt. Je pense que les images sont assez claires dès le début et je ne vois pas comment l’arbitre peut prendre une autre décision. »

Fabien Galthié, lui, n’était pas certain à 100 % que la décision de l’arbitre soit favorable à son équipe. « L’arbitre dit qu’il n’y a pas essai, mais on est à Edimbourg, avec une pression folle, commentait le sélectionneur du XV de France. Il demande l’arbitrage-vidéo. L’arbitre de champ est très bien placé, il dit qu’il n’y a pas essai. Mais tout peut arriver, on a l’habitude. Il a confirmé sa décision… »

Les Ecossais frustrés

Alors, évidemment, du côté écossais, c’était un peu la soupe à la grimace après cette décision qui leur a empêché de remporter un deuxième succès d’affilée dans ce Tournoi des VI Nations. « C’est comme ça, regrettait le capitaine écossais Rory Darge. Des fois, les décisions arbitrales vont dans votre sens, des fois non. Skinner pensait avoir marqué mais bon… Pour moi, on a marqué, mais peu importe ce que je pense. »

Le sélectionneur du XV du Chardon, Gregor Townsend, ne comprenait pas non plus la décision prise par l’arbitre : « Nous célébrions dans la tribune des entraîneurs après avoir vu les photos du ballon posé sur la ligne d’essai. Si l’arbitre voit les images que nous avons tous vues dans le stade, il doit dire : "C’est essai". Mais c’est le TMO qui a changé d’avis et a dit : "Restez fidèle à votre décision terrain." Je ne comprends pas la justification. Quand on voit les photos, et quand on entend aussi la conversation, ils se sont déjà dit entre eux que le ballon était sur la ligne d’essai. »