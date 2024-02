Le jeune colosse Posolo Tuilagi va fêter sa première cape avec les Bleus

Il n’a pas fait le voyage pour rien. Convoqué d’urgence mercredi soir à Marcoussis, Posolo Tuilagi figurera bien sur la feuille de match vendredi à Marseille, lors de l’ouverture du Tournoi des VI Nations. Initialement prévu parmi les « finisseurs » du XV de France contre l’Irlande, Romain Taofifenua (malade) est forfait, comme la FFR l’a indiqué ce jeudi. Le 2e ligne lyonnais de 33 ans sera donc remplacé sur le banc par le très jeune joueur de Perpignan (19 ans).

Le fils de Henry Tuilagi, surpuissant 3e ligne samoan, profite de l’incroyable cascade de pépins à son poste. Avant Taofifenua, les Toulousains Thibaud Flament et Emmanuel Meafou, partis pour être titulaires au Vélodrome, avaient dû renoncer sur blessure, entraînant la composition d’une paire de Paul (Gabrillagues et Willemse) sur laquelle même le parieur le plus audacieux n’aurait pas misé il y a quelques semaines.

Déjà très fort en Top 14

Mais le Catalan arrive aussi escorté d’une très belle réputation, forgée en Top 14 et lors d’une Coupe du monde U20 en Afrique du Sud survolée l’été dernier avec les Bleuets. Ces jolies dispositions ont été confirmées auprès du staff du XV de France lors des quelques entraînements auquel il a participé.

Le déjà très solide avant (1,92 m, 145 kg environ) n’a pas encore de passeport français, mais il est sélectionnable pour les Bleus, comme l’a indiqué la FFR le 13 janvier dernier, après quelques heures de flottement. Dans un sport où tous les remplaçants entrent en jeu (sauf le demi de mêlée quand Antoine Dupont est présent et que l’équipe mène de moins de 15 points), Tuilagi junior est assuré de fêter sa première sélection vendredi soir.