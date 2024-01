La déception a été longue à évacuer, mais, ça y est, le XV de France est prêt à repartir de l’avant, après l’échec en quart de finale de la Coupe du monde de rugby. Et ça commence dès vendredi, avec le match d’ouverture du Tournoi des VI Nations face à l’Irlande. Pas question pour Thomas Ramos, de prendre une revanche sur ce Mondial au dénouement cruel.

« Si l’Irlande nous avait éliminés de la Coupe du monde, on serait peut-être encore plus revanchards mais, ce qu’on veut, c’est surtout tourner la page, on veut passer à la suite, a expliqué l’arrière du Stade Toulousain ce lundi en conférence de presse. Si on bat l’Irlande, qu’on fait un bon Tournoi, on nous parlera aussi un peu moins de la Coupe du monde. »

« A nous d’être sérieux »

« On est tous impatients de se retrouver sur le terrain vendredi. On va enfin pouvoir tourner cette page. On repart de zéro et on a envie de montrer qu’on méritait mieux », a abondé le deuxième ligne Romain Taofifenua, qui avait dans un premier temps annoncé prendre sa retraite internationale, avant de revenir avec le XV de France.

« On est dans le vif du sujet, on n’a pas le temps de tergiverser, a ajouté Ramos. On est une des nations qui peuvent remporter le Tournoi et on commence face à une des autres équipes qui peuvent le faire aussi. A nous d’être sérieux. » Le XV du Trèfle, qui a dominé les Bleus (32-19) la saison dernière à Dublin, n’a plus gagné en France depuis février 2018 et un succès 15-13. La composition de l’équipe de France pour cette rencontre sera dévoilée mercredi.