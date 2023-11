Les joueurs du XV de France doivent en faire des cauchemars presque toutes les nuits. « Ah, ce ballon tapé par Etzebeth », « Oula, cette transformation contrée par Kolbe », « noooooon pas un ballon haut »… Presque un mois après l’élimination du XV de France par l’Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, les internationaux tricolores prennent la parole pour décrire leurs sentiments après cet échec. « Une élimination qui fait mal, indique Thomas Ramos dans un entretien à L’Equipe. Je me suis tellement investi que la douleur a été difficile à digérer. »

L’arrière du Stade Toulousain, qui a retrouvé les pelouses du Top 14 ce week-end, avec une victoire contre Perpignan, est notamment revenu sur l’un des moments clés de ce quart de finale : sa transformation, en coin, contrée par Cheslin Kolbe. « Ce sont deux points qui auraient pu nous faire gagner, je me dis que ça va peut-être m’arriver qu’une seule fois dans ma carrière, estime-t-il. Et c’est tombé ce jour-là. »

« Ça va me suivre un moment »

Thomas Ramos n’incrimine pas spécialement l’arbitre Ben O’Keefe de ne pas avoir regardé si Kolbe était en position licite, mais regrette que l’arbitre vidéo n’ait pas revu l’action qui a tant fait parler. Une action qui restera gravée dans les mémoires de beaucoup de suiveurs de rugby, à tel point que les supporteurs adverses du Stade Toulousain lui en reparlent au moment de buter.

« Partout où je vais, c’est la première chose dont on me parle, détaille celui qui peut jouer ouvreur ou arrière. Encore ce week-end, des supporteurs de Perpignan criaient "Attention, Kolbe". Ça va me suivre un moment. Mais ce n’est pas quelque chose qui me perturbe. C’est le jeu. » Et on trouve ça plutôt drôle. Il est là l’esprit rugby.