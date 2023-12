Il y avait de la tension. Et, à chaque ballon gratté dans les rucks, des cris de joie sortis du fond du cœur venaient envahir le GGL Stadium. Ce samedi, Montpellier a remporté son premier succès en Top 14 depuis le 20 août et un succès face à La Rochelle, en battant Castres (30-21), avec trois essais de Jan Serfontein, Marco Tauleigne et Arthur Vincent. Après huit défaites consécutives en championnat, le MHR reste sur trois succès d’affilée, grâce aux deux succès acquis en Coupe d'Europe.

😁 La grosse joie de @PaulWillemse4 après le succès du @MHR_officiel contre Castres 30-21.



À deux jours de Noël, Montpellier brise sa série noire de huit défaites consécutives en TOP 14 🎄. #MHRCO pic.twitter.com/McwGXB4uGy — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 23, 2023





« Cette victoire était carrément importante, elle fait vraiment du bien, ça faisait un moment qu’on n’avait pas ressenti ça, s’est réjoui Arthur Vincent au micro de Canal+ à la fin de la rencontre. Il fallait surfer sur ces quinze jours en Coupe d'Europe qui nous ont fait du bien. Sur l’état d’esprit, on a été irréprochables, et il faut qu’on continue comme ça. Ça reste un jeu, il faut prendre du plaisir. Il y a encore des choses à travailler. »

Cette victoire est aussi la première de l’ère Bernard Laporte au MHR. Moins d’un an après sa condamnation dans une affaire de corruption active, l’ex-patron du rugby français était revenu en force au club héraultais mi-novembre, en tant que directeur du rugby, en changeant tout l’organigramme. Dans ses valises, il avait amené Patrice Collazo en tant que manager général, Vincent Etcheto, qui s’occupe des trois-quarts, ainsi que le duo Christian Labit et Antoine Battut, en charge des avants.