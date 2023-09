Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Les Bleus vont savoir à quel point l’Italie peut être dangereuse… Suivez l’actualité de ce vendredi avec nous…

08h30 : Hello les Ovalix !

On se retrouve à la fraîche ce vendredi pour un nouveau live général de cette Coupe du monde de rugby en France. C’est forcément un jour spécial car on a envie de vous dire qu’on va davantage vibrer que lorsque la seule affiche quotidienne se trouve être un Uruguay-Namibie ou un Japon-Samoa comme cela a été le cas les deux derniers jours. Non, là ça envoie du Nouvelle-Zélande - Italie au Parc OL de Décines à 21 heures, bim ! Mais ne soyez pas trop impatients, on va vous régaler avant cela toute la journée avec des infos et articles partagés en pagaille autour de ce Mondial. C’est par ici que ça se passe, vous ne manquerez rien donc.