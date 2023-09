Nouvelle-Zélande - Italie EN DIRECT : Déjà quatre essais pour les All Blacks, qui massacrent la défense transalpine...

Actualiser

27e : Olala, nouvel essai, quel carnage !!!!! C’est encore Aaron Smith après un ballon porté et un service de Codie Taylor !

23e : 28-3 avec Mo’unga, et pfiouuuuuuu 28-3 et un bonus en poche. On n’est pas bien là ?

22e : OMG, l’essai du bonus dès la 22e minute de jeu !!!!!!!!!! Ardi Savea s’est teeeeeellement baladé là avec sa puissance de feu. Ça défile tant cette affaire, on espérait une meilleure résistance italienne mais on est sur le scénar boucherie…

20e : Et Mo'unga est toujours impeccable, 21-3 !

19e : Incroyaaaaaaaaable, nouvel essai des All Blacks qui régalent de fou, avec Telea au départ et à la conclusion !!!!!! C’est fou ça, dès le renvoi, Telea puis Savea puis Beauden Barrett, et donc Telea à la conclusion ont fait des dégâts terribles. L’Italie coule, coule, coule…

18e : Mo'unga transforme (14-3) !

17e : Et oui, Aaron Smith file à l'essai, très sereinement !

16e : Olala le maul néo-zé fait très très mal...

16e : Ouh la, attention à cette pénaltouche des All Blacks qui accentuent la pression...

13e : Et ouiiiiii, les Italiens mettent bien la pression sur la défense des All Blacks, très intéressant ça.

11e : Etonnant ce renvoi de Beauden Barrett directos en touche. Fébriles ces Néo-Zélandais ?

10e : Quelle belle réaction de l'Italie avec une pénalité impeccable d'Allan (7-3).

8e : La vidéo valide bien l’essai, et Mo’unga passe la transformation, 7-0 !

6e : Oh ouiiiiiii, quel essai superbe de Will Jordan en faveur des All Blacks ! Quel délice de passe milimétrée de Jordie Barrett vers son ailier, qui a été poussé en touche un poil tard par Varney.

4e : Ouuuuuuh les All Blacks semblaient filer à l’essai sur l’aile droite, mais interception mi-chanceuse, mi-héroïque de Brex. C’est reporté de quelques minutes pour l’ouverture du score.

3e : Ouille l’en-avant italien, ça va être un premier moment clé, cette mêlée introduite par les All Blacks pas bien loin de la zone d’en-but italienne.

3e : Il y a évidemment de ça. Le terrain va vite parler. David contre Goliath #RWC2023 | #NZLvITA pic.twitter.com/bcpOaDxv9B — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 29, 2023

2e : L’Italie tente d’envoyer du jeu, c’est vraiment intéressant ce début de match des Transalpins.

1re : Des « Italia, Italia » bien clairs bondissent du virage sud de ce Parc OL.

21h00 : Les Italiens donnent le coup d’envoi !

20h57 : Pas de sifflets pour le haka en tout cas, qui a été bien respecté, et hypra ovationné derrière là aussi. Sacré moment !

20h55 : Clameur in-cro-ya-ble pour l'hymne italien, copieusement applaudi et repris par une bonne partie du stade. On a la réponse à notre question : l'Italie sera bien soutenue.

20h48 : L’accueil +++ pour Ange Capuozzo, ça rappelle les grandes heures de Lucas Paqueta dans ce stade dites donc.

20h48 : Oh oh Lamaro, le public italien est bien dans la place ! Et que dire pour Garbisi !

20h46 : Ah, Samuel Whitelock est sacrément ovationné aussi.

20h45 : Quelle ovation pour Beauden Barrett, qui l'emporte à l'applaudimètre !

20h43 : La pression monte les gens, on attaque la présentation des équipes, avec d'abord les All Blacks.

20h25 : Sacrée ovation du Parc OL (qui commence à bien se garnir) pour saluer l’arrivée de l’équipe italienne à l’échauffement. Ce sera intéressant de voir pour qui le stade penche ce soir. On connaît la fascination pour les All Blacks, qui plus est basés à Lyon depuis le début de la compétition, mais l’Italie n’est pas bien loin, et nul doute que les 55.000 spectateurs attendus rêvent d’un match le plus serré possible.

20h15 : On vous conseille ce reportage publié ce matin sur « 20 Minutes », au lendemain d'une belle initiative des All Blacks de partager deux heures avec des élèves de CM2 venus de l'Ain à Gerland, dans le cadre du programme Daily Mile. Ardie Savea en a même profité pour peaufiner sa meilleure feinte (avec légèrement moins d'intensité qu'en match). Comment les All Blacks conservent « une aura incroyable » en France La spéciale Savea #RWC2023 pic.twitter.com/a0qNC0Pc20 — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 29, 2023

20h09 : Aucun parti pris par ici évidemment, donc voici la compo italienne, à l'attaque du plus grand exploit de l'Histoire des Azzurri. Un match important pour l'Italie qui affrontera la Nouvelle-Zélande ce vendredi#RWC2023 | #NZLvITA pic.twitter.com/Q0yeLQceNu — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 27, 2023

20h05 : On commence en vous rappelant la compo des All Blacks. A noter qu'il y avait un sacré enthousiasme pour accueillir le car des joueurs au stade (et oui, on a été bloqués cinq minutes pendant ce temps, priorité à la bande à Sam Whitelock et ses 149 capes étrangement). 149e sélection en approche pour Sam Whitelock qui va devenir le plus capé des All Blacks #RWC2023 pic.twitter.com/IJKYL6CAmQ — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 27, 2023

20h00 : Hellooooooo les amis, nous voilà comme prévu tout en haut du Parc OL pour cette belle soirée qui s’annonce. On avait quitté ce stade dimanche dernier (pour Galles-Australie) avec dans les oreilles le « Total eclipse of the heart » de Bonnie Tyler, donc autant vous dire qu’on kiffe sacrément débarquer sur un « Let’s get it on » de Marvin Gaye. Le DJ semble être un tout bon ce soir, sachez-le.