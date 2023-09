La première fois, il avait pris un petit risque en misant sur les Bleus. Pour son deuxième pronostic, Obano devrait être plus tranquille. Ce mâle girafe du parc animalier de Branféré, dans le Morbihan, a de nouveau pronostiqué une victoire du XV de France ce jeudi soir face aux modestes joueurs d’Uruguay. Du haut de ses 18 ans, le doyen du zoo est venu manger la ration de barbotine située près du drapeau tricolore, comme on peut le voir dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Et s’il avait croqué la ration de l’Uruguay, quelqu’un l’aurait-il cru ?

La girafe Obano du zoo de Branféré, dans le Morbihan, a pronostiqué une victoire de l'équipe de France de rugby face à l'Uruguay. Gros coup de poker. - Facebook Parc de Branféré

Comme avant le match face aux Blacks, Obano a choisi la ration composée de soja et de flocons d’avoine placée devant le drapeau français. « Les deux drapeaux sont posés de façon aléatoire. La première fois [avant France Nouvelle-Zélande] les drapeaux étaient inversés. Ce sont exactement les mêmes aliments qui sont posés », assure Hélène Perraud. « La prise est faite en coulisses, sans qu’il y ait trop de monde, les girafes étant assez sensibles », précise la responsable communication du parc animalier, qui accueille quelque 300.000 visiteurs chaque année.

La girafe, qui peut vivre jusqu’à environ 27 ans en captivité, espère connaître le même succès que la légende Paul le Poulpe, devenue célèbre après quelques bons pronostics lors du mondial de football en 2010. L’équipe de France joue ce soir à Lille son deuxième match face à la 17e nation mondiale au classement World Rugby.