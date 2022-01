Le diagnostic est tombé ce lundi matin. Le caméraman de Canal+, fauché dimanche sur une action du match de la 14e journée de Top 14 entre l'Union Bordeaux-Bègles et Biarritz, souffre d’une fracture à une jambe. « Les dernières nouvelles sont malheureusement moins bonnes qu’annoncées », a tweeté la journaliste de la chaîne cryptée Isabelle Ithurburu : « Notre caméraman [Olivier] souffre en fait d’une fracture du plateau tibial et devra être immobilisé six semaines. »

Les dernières nouvelles sont malheureusement moins bonnes qu’annoncées hier dans le #CRC. Notre cameraman souffre en fait d’une fracture du plateau tibial et devra être immobilisé 6 semaines.

Courage et bon rétablissement Olivier ! 💪🏻 https://t.co/nfipZX7uFS — Isabelle Ithurburu (@IsaIthurburu) January 3, 2022

Le cadreur se trouvait au bord du terrain lorsque l’ailier italien de l’UBB Federico Mori a inscrit acrobatiquement en fin de match un essai en coin. Sa caméra sur l’épaule, il a été pris en tenaille et renversé par deux défenseurs biarrots, emportés par leur élan. Longtemps resté au sol entouré des soigneurs et de joueurs inquiets de son état, il est sorti sur civière sous les applaudissements du public de Chaban-Delmas.