L’ancien international de rugby Jean-Pierre Lux, qui a présidé pendant quinze ans l’European Rugby Cup (ERC), l’organe chargé de gérer l’organisation des Coupes d’Europe, est décédé mardi à l’âge de 74 ans.

« J’apprends le décès de Jean-Pierre Lux. Homme d’engagement, il a porté à 47 reprises le maillot du XV de France. Président de l’European Rugby Cup, membre du Comité Directeur de la LNR, c’était aussi un grand dirigeant. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches », a tweeté Bernard Laporte, le boss de la Fédération.

⚫️ Nous avons appris ce matin le décès à l'âge de 74 ans, de Jean-Pierre Lux, ancien international du #XVdeFrance à 47 reprises entre 1967 et 1975 et grand dirigeant du monde du rugby. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. 😢🕊️ pic.twitter.com/jbY9GqdPPI