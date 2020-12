RUGBY L'arbitre gallois dit au revoir au plus haut niveau

Nigel Owens n'arbitrera plus le XV de France — Huw Evans/Shutterstock/SIPA

Good-bye, Nigel. Le très célèbre arbitre de rugby Nigel Owens prend sa retraite internationale après avoir sifflé 100 rencontres au plus haut niveau, a annoncé la fédération galloise. Un score qui force le respect. La France et l’Italie auront eu l’honneur d’avoir été les dernières sélections arbitrées par Owens.

Dans ses faits d’armes, on note qu’il a dirigé la finale de la Coupe du monde 2015 remportée par la Nouvelle-Zélande​ face à l’Australie, climax d’une carrière internationale qui avait débuté par un Portugal-Géorgie en février 2003 à Lisbonne. « 100 matchs, c’est un bon moment pour partir », a déclaré le Gallois, visiblement amateurs de chiffres ronds. Owens, qui a participé à 4 Coupes du monde (2007, 2011, 2015, 2019), fut également le premier arbitre de haut niveau à évoquer publiquement son homosexualité et des souffrances traversées pour l’accepter et la faire accepter.