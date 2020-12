Illustration du stade Matmut Atlantique. — Philippe Caumes

23 ans. C’est le temps qu’il aura fallu attendre pour revoir le XV de France à Bordeaux. En marge de la présentation du dispositif de la Coupe du Monde de rugby 2023 en Gironde, le directeur général du groupement d’intérêt public Claude Atcher a annoncé que l’équipe de France jouerait un match au Matmut Atlantique en novembre 2022.

Il s’agira d’un match de l’Autumn Nations Cup, la nouvelle compétition internationale. Pour le moment, on ne connaît pas encore quel sera l’adversaire des Bleus. La dernière fois que le XV de France a joué à Bordeaux, c’était lors de la Coupe du monde 1999 avec une victoire en phase de poules contre la Namibie (47-13).

12 sites retenus dans la région pour devenir camp de base en 2023

Les joueurs de Fabien Galthié pourraient revenir à Bordeaux un an plus tard. En effet, la ville accueillera quatre ou cinq matchs de la Coupe du Monde 2023. L’accueil de ce 5e match sera décidé selon le calendrier et l’attractivité de celui-ci après le tirage au sort lundi prochain. Bordeaux Métropole va investir plus de deux millions d’euros pour recevoir la compétition comme en 1999 et en 2007. Près de 200.000 billets seront mis à la vente en mars prochain.

À quelques heures du tirage au sort de la #RWC2023, nous sommes fiers que @BxMetro et @Bordeaux rejoignent l’aventure @France2023. Nous partageons le même objectif : s'engager dans une nouvelle génération des grands événements, à l'impact positif pour la société pour la planète. pic.twitter.com/bowNxDxmuW — Claude Atcher (@ClaudeATCHER) December 11, 2020

Par ailleurs, 12 sites ont été sélectionnés en Nouvelle-Aquitaine pour devenir camp de base d’un pays. Les managers des différentes équipes feront leur choix en novembre 2021.