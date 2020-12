Les joueurs français ont décidément la cote. Après Antoine Dupont meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, c’est au tour de Brice Dulin de recevoir les honneurs, cette fois dans le cadre de la Coupe d’automne des nations. L’arrière français a reçu plus de 30 % des voix et devance des joueurs comme Tom Curry et Maro Itoje ainsi que l’Ecossais Duhan Van der Merwe, a communiqué la Fédération française de rugby.

« Brice Dulin auteur d’un essai à la 15e minute contre l’Angleterre le 6 décembre, a su livrer un jeu de qualité lors de cette Coupe d’Automne des Nations et mettre son expérience au profit du XV de France masculin », se félicite la fédération.

And the winner of Player of the Tournament is... 🥁 @BriceDulin!🇫🇷



