Le Stade Toulousain a présenté en grande pompe son nouveau maillot pour la Coupe d'Europe, confectionné en collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA) et Thomas Pesquet.

Les Rouge et Noir l’étrenneront lors de la venue des Anglais d’Exeter, tenants du titre, le 20 décembre.

C’est à la Cité de l'Espace que le Stade Toulousain a choisi de présenter ce lundi soir le maillot créé pour la cuvée 2020-2021 de la Coupe d'Europe. Tout sauf un hasard : révélée au terme d’un teasing de près d’une heure, cette tunique est issue d’une collaboration de deux ans entre le club le plus titré de France et d’Europe et l’Agence spatiale européenne (ESA), sous la houlette de Thomas Pesquet.

Une 1e pour une agence spatiale et un clin d’œil aux valeurs et atouts du sport, qui ont été primordiaux pour accomplir mon rêve : le @StadeToulousain m’a invite à réaliser le design de leur #maillotthird cette année ! pic.twitter.com/gD3g0zRLeA — Thomas Pesquet (@Thom_astro) December 7, 2020

« Le maillot est conçu comme un scaphandre, il y a plein de petits détails », a souligné le spationaute dans une vidéo transmise depuis Houston, où il s’entraîne pour la mission Alpha, qui le conduira de nouveau sur la Station spatiale internationale (ISS) au printemps 2021. Pêle-mêle : un logo spécial mêlant les quatre étoiles – symboles des titres européens du club – et le sigle de l’ESA, un « X » car Pesquet est le dixième Français à être allé dans l’espace, ou un QR code pour avoir accès à un mini-site dédié.

Pesquet, ambassadeur du club sur terre et dans l’espace

Ambassadeur officiel du Stade Toulousain et figure de proue de l’ESA, le spationaute avait amené un ballon du club (et un maillot des Bleus) lors de son premier séjour à bord de l’ISS, entre novembre 2016 et juin 2017.

« Je suis très honoré de l’hommage que rend le Stade Toulousain à ma première mission Proxima, a affirmé l’ancien étudiant dans la Ville rose. On a réfléchi à une multitude de détails. J’espère que ce maillot mènera le club vers une autre étoile. »

« C’est un projet original, innovant, mêlant nos histoires », a asséné le président du club Didier Lacroix, qui a salué en la personne de son « ambassadeur » « un monstre de simplicité ».

Le Stade n’arborera toutefois pas ce maillot vendredi sur la pelouse de l’Ulster, pour le début de l’édition 2020-2021 de la Champions Cup. Il l’étrennera le dimanche 20 décembre à Ernest-Wallon, lors de la réception des Anglais d’Exeter, tenants du titre (et bourreaux des Toulousains lors de la dernière demi-finale). « On ne le portera pas ce week-end parce que nos amis irlandais ont eux aussi un maillot de la même couleur et n’ont pas voulu nous laisser la primeur », a regretté Lacroix. Un rappel plus terre à terre : le prix du modèle Replica s’élève à 90 euros.