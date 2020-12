Villière et les Bleus ont assuré, dimanche — Rogan/JMP/Shutterstock/SIPA

Il y a des défaites plus encourageantes que d’autres. Le concept est familier au XV de France. Un peu moins depuis que Fabien Galthié a mis les mains dans le cambouis, certes, mais quand même. Le très court revers de l’équipe largement remanié des Bleus en Angleterre en Coupe d’automne des nations est de celles-là. Celle dont on sort fier et presque sans regret parce qu’on nous prédisait l’enfer et qu’on a su garder la tête hors de l’eau.

« On était préparés mentalement pour accomplir un gros match, déclare Gabin Villière dans des propos cités par L’Equipe​. On savait qu’on allait peut-être être pris de haut, ça nous a galvanisés. Il fallait les regarder tout de suite dans les yeux, bien regarder celui qu’on avait en face. » Pendant 96 minutes, les Français ne les ont pas lâchés du regard, ces Anglais, dont on ne cessera de répéter qu’ils se sortent très bien du bourbier tricolore. Longtemps, le XV de la Rose a cru qu’il ne franchirait pas la ligne de défense française, comme en fin de première mi-temps. Villière poursuit.

« On était toujours deux ou trois à repousser le porteur de balle. On n’a surtout pas commis de faute, ce qui est quand même très dur quand vous subissez une pression pareille pendant aussi longtemps. En fin de mi-temps, avec la fatigue, contre eux, c’était un super boulot. » Qui n’a malheureusement pas suffi.