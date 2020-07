Cette fois c’est officiel : Thomas Pesquet décollera bien avec SpaceX l’an prochain pour rejoindre la station spatiale internationale, a annoncé l’astronaute français sur Twitter ce mardi.

« Il semblerait que je sois le premier Européen à décoller à bord d’un Dragon dans l’espace », s’est-il réjoui sur Twitter. « La formation a déjà commencé dans les installations futuristes de SpaceX. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour… et attendez, comment installer l’application " Lancement " sur ces écrans de tablette géants ? ». Un deuxième voyage pour l’astronaute français, qui avait déjà effectué une première mission à bord de l’ISS entre novembre 2016 et juin 2017.

Looks like I'll be the first European to ever ride a Dragon into space! Training has already started at SpaceX's futuristic facilities. Stay tuned for more updates... and wait, how do you install the "launch" app on these giant tablet-screens? 😅😉🙃 pic.twitter.com/wD7zOf7EAl