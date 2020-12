Les dés sont jetés, à l’issue du tirage au sort, ce lundi à Paris. Et Fabien Galthié n’a pas la chance attribuée à son homologue du foot Didier Deschamps, aka « la chatte à DD ». Le XV de France devra affronter la Nouvelle-Zélande, l’Italie, le premier qualifié américain et le qualifié africain dans la poule A lors de la Coupe du monde 2023, du 8 septembre au 21 octobre 2023.

L’équipe « Ameriques 1 » sera connue en novembre 2021, après le duel entre le vainqueur du choc Etats-Unis – Canada et le lauréat du championnat d’Amérique du Sud (l’Uruguay ?). Quant au qualifié africain, il s’agira du vainqueur de la CAN 2022, dont la Namibie partira favorite.

Your Pools at Rugby World Cup 2023!



