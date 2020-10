Le XV de France à l'entraînement à Nice avant le Tournoi des VI Nations, le 22 janvier 2020. — Frederic DIDES/SIPA

La Fédération française de rugby et la Ligue ont trouvé un accord jeudi sur la mise à disposition des internationaux pour le XV de France de fin octobre à début décembre, a-t-on appris de source proche du dossier. Les six matchs de l’équipe de France sont maintenus mais chaque joueur ne pourra pas être inscrit sur plus de trois feuilles de match et l’équipe nationale tournera au maximum avec un groupe de 31 joueurs.

Fabien Galthié, le sélectionneur, souhait à l’origine pouvoir compter sur un groupe de 42 éléments. Ce groupe pourra tout de même évoluer chaque semaine, et comme le désiraient les clubs, les trois joueurs non convoqués le mercredi seront immédiatement remis à leur disposition pour être éventuellement disponibles pour jouer le week-end en Top 14.

Premier match le 24 octobre

Ainsi se termine le conflit entre la FFR et LNR, qui s'écharpaient depuis des semaines sur la manière de gérer la fenêtre internationale élargie cette année en raison du coronavirus. La Fédé voulait organiser six matchs des Bleus, la Ligue était prête à aller jusqu’à cinq. Elle a finalement lâché, mais seulement en échange de compensations pour limiter la casse au niveau des joueurs.

Les Bleus doivent se retrouver à Marcoussis à partir de lundi pour préparer la première de leurs six rencontres automnales, prévue le 24 octobre contre le pays de Galles au Stade de France.