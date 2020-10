France-Pays de Galles au Japon en 2019. — GABRIEL BOUYS / AFP

France - pays de Galles aura-t-il lieu samedi 24 octobre ? Rien n'est moins sûr, à seulement deux semaines de ce premier match de la tournée d'automne. Au coeur de l'imbroglio entre la Ligue (LNR) et la Fédération (FFR), cet amical devant avoir lieu au Stade de France pourrait être sacrifié. En effet, les deux organes décisionnaires du rugby français n'arrivent toujours pas à trouver un accord sur le nombre de matchs de l'équipe de France cet automne. La Fédération en veut 6, la Ligue accepte 5. Et le Conseil d'Etat, renvoyant tout le monde vers la convention signée entre LNR et FFR, n'a pas réellement tranché.

En synthétique : pour étendre la fenêtre internationale de trois à sept semaines - un match par semaine plus une de repos - la modification de la convention, datant de 2018, est une étape obligatoire. Or, les discussions achoppent depuis des semaines et les Bleus doivent se retrouver sous dix jours, le 19 octobre, à Marcoussis.

Sans nouvelle version, la convention de 2018 fera foi et les Bleus n'auront plus que 4 semaines de préparation pour 3 matches, estime la Ligue, reprenant les termes de la précédente convention. Et demande à la FFR, ce samedi, dans un courrier rendu public par le Midi-Olympique, de « confirmer que ces convocations (pour France - pays de Galles) sont nulles et non avenues tant qu’un accord n’est pas trouvé entre la FFR et la LNR. »

La Ligue a par ailleurs proposé de relancer les discussions lundi. Le feuilleton n'est pas terminé.