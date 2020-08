Le ciel s’assombrit de plus en plus au dessus du Top 14 à seulement une semaine de la reprise. Après le Stade Français, Lyon ou encore Clermont, c’est au tour de l’Union Bordeaux-Bègles et d'Agen d’être touchés par des cas de Covid-19. Il s’agit d’un membre du staff à l’UBB et d’un joueur au SUA. Le match amical entre Agen et La Rochelle, prévu vendredi, est d’ores et déjà annulé.

Le match amical entre l'Union Bordeaux-Bègles et Bayonne, prévu lui aussi ce vendredi, n’a pas encore été annulé car le Bordelais positif est un salarié qui n’était pas en lien direct avec les joueurs de Christophe Urios.

Un cas de covid-19 détecté parmi les membres du staff sportif de l'@UBBrugby : https://t.co/PYu2ko8qFC pic.twitter.com/kvV70OIGe1 — UBB Rugby (@UBBrugby) August 27, 2020

Tout le groupe ainsi que le staff doit être retesté ce jeudi après-midi. Les deux clubs sont actuellement en pleine discussion pour décider d’un report à ce samedi ou d'une simple annulation.

C.C.