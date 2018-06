XV de France: Oubliée l'éclaircie des 6 Nations, les Bleus se font salement ouvrir par les All-Blacks (52-11)

Mathieu Bastareaud et le XV de France n'ont pas vu le jour face aux All-Blacks. — MICHAEL BRADLEY / AFP

Si le rugby durait moitié moins de temps, le XV de France sortirait tout juste d’un exploit incroyable en terre divine, en Nouvelle-Zélande. Sauf que ce n’est pas le cas et que les hommes de Jacques Brunel, qui débutent leur tournée du mois de juin face aux All-Blacks à l’Eden Park d’Auckland, se sont fait rouler dessus par les Blacks après avoir mené (11-8) à la pause. A l’arrivée, la note (52-11) est piquante et chatouille le fondement d’un groupe qui se cherche encore, à un peu plus d’un an de la Coupe du monde au Japon.

FIN DU MATCH. Les Bleus ont livré une belle première mi-temps mais les Champions du Monde ont survolé la deuxième. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à Wellington 🇳🇿🇫🇷 #NZLFRA #TerredeLégende pic.twitter.com/ugPHa5dOLn — FF Rugby (@FFRugby) June 9, 2018

Il y a huit mois, déjà, les Bleus s’étaient gentiment fait ouvrir sur leur terre, au Stade de France, mais le (38-18) passerait presque aujourd’hui pour un score agréable. Il y avait pourtant des motifs d’espoir avant la rencontre : depuis l’arrivée du sélectionneur à moustache, les Bleus avaient retrouvé un semblant de solidité défensive et l’absence de plusieurs joueurs majeurs chez les Néo-Zélandais (Coles, Retallik, Read et Sonny Bill-Williams) laissaient penser qu’on avait peut-être une chance de ne pas vivre une boucherie rugbystique. Raté. Encore raté.

Un naufrage et sept essais

Si on compte bien (et malheureusement c’est le cas), cette raclée est la douzième de suite face aux Blacks, doubles champions de monde en titre. Et dire qu’il reste encore deux test-matches, samedi à Welligton et le 23 juin à Dunedin. Dans cet ersatz de rencontre, les Français auront finalement tenu une bonne heure avant de se désintégrer en plein vol et d’encaisser – attention, là aussi ça picote – sept essais !

Coup d’envoi des Bleus... essai des Blacks

Coup d’envoi des Bleus... essai des Blacks

Coup d’envoi des Bleus... essai des Blacks

Coup d’envoi des Bleus... essai des Blacks

Coup d’envoi des Bleus... essai des Blacks

Coup d’envoi des Bleus... essai des Blacks

Coup... #NZLFRA — Marius B. (@tatamirugby) June 9, 2018

C’est dommage car cette saucée presque honteuse efface totalement le tournoi des 6 Nations durant lequel le XV de France avait montré par moments des choses intéressantes. Seule petite consolation dans tout ça, la Coupe du monde n’est pas demain. Mais il y a du taf pour ne pas simplement jouer au Japon un pathétique rôle de figuration.