Les favoris en lice

Il y en a absolument partout. Suffit de se baisser pour en cueillir. Du Djokovic (contre Struff), du Dominic Thiem et de la Simona Halep (contre Swiatek) sur le court Philippe Chatrier, du Juan Martin Del Potro et du Sascha Zverev sur le Suzanne Lenglen… On vous met au défi de vous ennuyer en ce deuxième lundi de la quinzaine à Roland-Garros.

Les Français en lice

Gaël Monfils aura fort à faire sur le Central contre Dominic Thiem, qui, rappelons, est à ce jour l’un des seuls êtres humains sur cette planète capable de terrasser Rafael Nadal sur terre battue. La Monf rentre vraiment dans son Roland-Garros lundi. Espérons qu’il n’en sorte pas aussitôt. Pareil pour Benoît Paire à son retour sur le court contre Nishikori. Le Japonais était très bien parti, dimanche soir. Il mène deux sets à un.

La météo

On perd dix degrés, on gagne des nuages et probablement quelques gouttes. Un vrai temps à choper la crève. Et à voir, qui sait, les courts de Roland-Garros enfiler leurs manteaux pour la première fois cette année.

Le Tweet

Il a fait chaud, très chaud dimanche porte d’Auteuil. Et Stéfanos Tsitsipas, en plus de perdre contre Wawrinka, a gagné des coups de soleil. Sale week-end pour le Grec.

Tsitsipas needs a hug, even several, and also hydrating cream for his burnt skin. But mostly, yeah hugs. — Carole Bouchard (@carole_bouchard) June 2, 2019

Le match à suivre

Fabio Fognini vs Alexander Zverev. Le potentiel de cassage de raquettes, de coups gracieux et de retournements de situation est a priori proche de l’infini entre ces deux loustics aussi talentueux que friables psychologiquement. Et tout ça sur le Lenglen. Ça va être le feu, à n’en pas douter.

Le pronostic à la con

32 raquettes cassées à la fin de la journée sur le Lenglen.