De notre envoyé à Roland-Garros,

Cinq heures d’un combat interminable, une balle de match dans le court pour un centimètre, un soleil de plomb, une ambiance comme seul le Lenglen peut vous en procurer à Roland-Garros. A vous faire pleurer. Littéralement. « Ça faisait longtemps que je n’avais pas pleuré après un match. Ça a été difficile à gérer sur le plan émotionne. Je suis épuisé, je n’arrive plus à réfléchir », a lâché, dépité, un Stéfanos Tsitsipas visiblement affaibli par son match contre Stan Wawrinka. Abattu, aussi. « [Perdre en cinq sets] c’est la pire chose au tennis. Le pire sentiment. Vous ne voulez pas être à ma place. »

#RG19 STAN THE MAN !! Le Suisse est finalement venu à bout de Stefanos Tsitsipas au terme de cinq sets de haute volée et plus de cinq heures de combat !!

#RolandGarros pic.twitter.com/I8MMzukt6b