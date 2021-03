Salut les Minutos ! C’est le grand soir. Trois semaines qu’on attendait ça. Le Paris Saint-Germain va enfin savoir s’il s’est définitivement remis de la remontada de 2017 en recevant le Barça au Parc avec une avance extrêmement confortable (4-1 à l’aller). A priori, ça devrait aller pour les hommes de Pochettino au regard de l’état dans lequel se trouve le FC Barcelone et de l'ascendant pris au match aller. Mais on ne sait jamais avec ce PSG, qui plus est sans Neymar, absent pour la 56e fois à ce stade de la compétition. Et pour entretenir le suspense quasi inexistant, le Barça reste sur une belle remontada en Copa del Rey face au FC Séville, et Ousmane Dembélé rayonne. Bref, belle soirée européenne en perspective.

>> Début du live à 20h30