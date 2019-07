Sun Yang contre-attaque. Alors que plusieurs nageurs ont manifesté leur mécontentement de le voir nager - et gagner -, le Chinois s'est longuement exprimé vendredi après le relais 4x200 m messieurs vendredi, sa dernière course de ces Mondiaux de Gwangju.

«Je ne devrais pas avoir à subir ce genre d'insultes, a déploré le nageur chinois, triple champion olympique et désormais onze fois champion du monde. Je n'ai rien à prouver. Je sais juste que je ne mérite pas d'être insulté de cette façon. Mais il y a des millions d'athlètes dans le monde, et si quelques-uns veulent me lancer des insultes, je peux faire avec.»

VIDEO. Sun Yang s'énerve contre Scott, qui refuse lui aussi de le saluer via @20minutesSport https://t.co/csC4Fr5rBy — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 23, 2019

Cette semaine, l'Australien Mack Horton (après le 400m) et le Britannique Duncan Scott (après le 200m) ont refusé de le saluer et de partager le podium avec lui, à cause des soupçons de dopage qui l'entourent. «Ça ne sert à rien de leur répondre, ça n'a aucune importance pour moi. La Fina [Fédération internationale de natation] a clairement établi que je n'avais commis aucune violation à la réglementation antidopage», a-t-il insisté.

«Je me bats pour moi et pour tous les athlètes»

La présence aux Mondiaux 2019 de Sun, au coeur d'une étrange affaire de contrôle antidopage remontant à septembre dernier, au cours duquel il lui est reproché d'avoir cassé à coup de marteau un échantillon de sang, mais non sanctionné par la Fina, pour vice de forme, irrite beaucoup de nageurs.

«Ce que je fais, c'est protéger les droits et les intérêts de tous les athlètes, a affirmé Sun. Imaginez si des contrôleurs sans les bons documents viennent chez vous vous prélever du sang et de l'urine. S'ils faisaient un faux rapport, alors je n'aurais aucune possibilité d'argumenter. Chaque mot que j'ai dit est vrai et j'ai tout pour le prouver. Je me bats pour moi et pour tous les athlètes.»

N.C. avec AFP