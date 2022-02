Vendredi 18 février – Jour 12

Les Français au menu

Quentin Fillon Maillet est à 15 km et 20 cibles d’entrer dans l’histoire olympique par la très grande porte. En cas de podium sur la mass-start de vendredi à Pékin (10 heures), il deviendrait le premier sportif aux Jeux d’hiver à amasser six médailles sur une édition, puisque l’échec du relais féminin norvégien mercredi a douché les espoirs de Marte Olsbu Roeiseland de faire aussi bien, même s’il reste aussi à cette dernière la mass star féminine, courue deux heures plus tôt vendredi. On suivra également le ski cross masculin, où la France a pris l’habitude de briller, notamment avec un triplé fantastique en 2014. Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique à l’époque, est encore de la partie, avec Bastien Midol et Terence Tchiknavorian.

La star de la nuit

Dans un pays qui compte encore peu de vedettes des sports d’hiver aussi reconnues au niveau international, les patineurs Sui Wenjing et Han Cong sont omniprésents, dans les rues et au quotidien, dans des publicités pour des assurances, des voitures ou encore des biscuits. Les doubles champions du monde (2017, 2019) et vice-champions olympiques (2018) séduisent, avec leur image de battants, dans une Chine avide de héros. Car, avant d’engranger les médailles, Sui Wenjing (26 ans) et Han Cong (29 ans) ont enchaîné en quinze ans d’association les désillusions et les résurrections. Tout le pays regardera leur programme court vendredi.

Sui Wenjing and Han Cong are Chinese pair skaters. Sui and Han overcame the challenge and won the silver medal at the 2018 Olympic Games. Let's listen to the stories of their Olympic dreams!❄️⛸️🏅 #Beijing2022 #300DaysToGohttps://t.co/P2JXq6ZEii pic.twitter.com/2x9hxnfdQ3 — Beijing 2022 (@Beijing2022) April 14, 2021

La réforme qui donne envie

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) veut obtenir l’inclusion du hockey 3 contre 3 au programme olympique à l’horizon des Jeux d’hiver 2030, a indiqué son président Luc Tardif lors d’une conférence de presse jeudi à Pékin. « C’est important pour le hockey d’apporter un nouveau format [de compétition], il est plus facile pour certains pays de trouver 12-13 joueurs pour faire une équipe [de 3 contre 3], plutôt que 22 joueurs » pour une équipe normale de hockey, a expliqué le président de l’IIHF.

« C’est un outil de développement très important, d’autres sports l’ont fait », a expliqué Luc Tardif en référence au rugby, avec le rugby à VII, le volley-ball, avec le beach-volley, et le basket, avec le basket 3 contre 3. « C’est aussi un format qui convient mieux aux jeunes de maintenant qui n’ont pas la patience pour suivre comme nous des matchs de deux heures ou deux heures et demie », a-t-il fait remarquer. Tout à fait, on avoue sans peine ne pas avoir maté une minute de hockey (privé de ses stars de NHL) pendant ces JO. Mais avec une équipe tricolore en 3 contre 3, pourquoi pas.