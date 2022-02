JO 2022 - Biathlon EN DIRECT : Podium obligatoire sur le papier pour les Bleues ? Venez suivre le relais dame avec nous

Que serait notre vie sans une course de biathlon au réveil avec la médaille française qui va avec ? En attendant le douloureux constat, dés la semaine prochaine puisque les JO ne sont pas éternels, on en profite tant qu’on peut avec ce matin le relais féminin à Zhangjiakou. Vous me direz que QFM ne court pas chez les filles et que ce sera complqué, je vous répondrai qu’étonnamment, les Bleues ont été beaucoup moins friables que les Bleues sur l’exercice du relais cette année. Il y a toujours la Norvège ou la Suède en face, mais l’équipe de France est toujours montée sur le podium en Coupe du monde. Alors il n’y a plus qu’à faire comme d’habitude.



» Rendez-vous à 8h45 pour le starter de départ