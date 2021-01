Les Bleus ont dominé le vice-champion du monde norvégien jeudi soir. — Anne-Christine POUJOULAT / POOL / AFP

L’équipe de France a livré jeudi soir un super match pour son entrée en lice dans le Mondial Egyptien et s’est largement imposée (28-24) contre la Norvège, vice-championne du monde titre siouplé. De quoi donner un gros shoot de confiance à ce groupe pour la suite de la compétition.

Le jour et la nuit avec la Serbie. Si on avait su on se serait mouillé la nuque avant le match… Arrivée dans ce Mondial égyptien avec le trouillomètre et la jauge de confiance à – 8000, la faute à deux matchs très moyens face à la Serbie au début du mois, l' équipe de France de hand a surpris tout le monde jeudi en dominant outrageusement les vice-champions du monde norvégien pour leur entrée en lice dans la compétition. Offensifs d’entrée, les hommes de Guillaume Gille ont montré beaucoup de solidarité, d’envie et de détermination tout au long de la rencontre. Tout ce qu’on n’avait pas vu face aux Serbes, en gros. Et même si les coéquipiers de Sagosen sont un peu passés à côté de leur sujet, il faudrait être malhonnête pour minimiser ce premier succès tricolore.

Une statue pour Wesley Pardin. Gros pouce en l’air au passage pour le nouveau sélectionneur Guillaume Gille, qui tient enfin son premier gros coup tactique en tant que boss des Bleus. L’ancien adjoint de Dinart a en effet choisi de faire confiance à Wesley Pardin plutôt qu’à Vincent Gérard dans les buts au coup d’envoi, choix qui s’est avéré plus que payant pour les Bleus. Le gardien de Pays d’Aix, en Liddl Starligue, a tout simplement pris le contrôle des cerveaux norvégiens à distance, les dégoûtant tout à tour avec des parades de l’espace. A l’arrivée, une réussite insolente proche des 50 % jeudi soir ! Du délire pour celui qui disputait là son tout premier match dans un Mondial. Le petit nouveau (de 31 ans) a sûrement gagné son ticket de numéro un pour le prochain match, samedi contre l’Autriche.

"C'était mon 1er match de Championnat du Monde, c'était une surprise de commencer, j'ai voulu faire le mieux possible" Pardin

Un match-déclic. On vous l’a dit, on n'aurait pas misé un quart de brie sur cette équipe en début de Mondial, mais force est de constater qu’il va peut-être falloir compter sur les tricolores finalement. Faut dire aussi qu’ils avaient bien caché leur jeu les salopiauds… Mais voilà, le sport de haut niveau est ainsi fait qu’il suffit parfois de trois fois rien pour retrouver la confiance perdue depuis de longs mois. A ce rythme-là, si l’équipe affiche le même visage dans les prochains jours, il n’est pas impossible que la France troque vite son veston d’outsiders pour un costard trois-pièces de (presque) favoris. Quelle vie.