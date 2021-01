Valentin Porte, arrière droit de l’équipe de France, lors d'un match contre la Serbie (26-26), à Créteil le 9 janvier 2021. — ISA HARSIN/SIPA

Au regard de la pandémie de coronavirus, la décision annoncée dimanche par les organisateurs du Mondial-2021 messieurs de handball n’est pas une surprise. La compétition, qui débutera mercredi en Egypte, se déroulera sans spectateurs.

La décision a été prise à l’issue d’une réunion en présence du Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly et du président de la Fédération internationale de hand (IHF), l’Égyptien Hassan Moustafa.

Pour la deuxième fois en Egypte

Ce Mondial-2021, du 13 au 31 janvier, est le deuxième organisé en Égypte après celui de 1999. Il se déroule dans un contexte de pandémie de Covid-19, et les 32 sélections devront s’astreindre à une bulle sanitaire stricte, ne pouvant sortir de leur hôtel que pour les entraînements et les matchs, afin de limiter le risque de contamination. La compétition se tiendra dans quatre salles au Caire, au Nouveau Caire, à Ville-du-6-Octobre et à Alexandrie. Le match d’ouverture est prévu mercredi entre l’Égypte et le Chili dans le Cairo Stadium Hall, qui accueillera également la finale dans trois semaines.

🇫🇷 Les 20 qui s’envoleront vers l’Egypte pour disputer ce Mondial IHF 2021.



📲📽 La vidéo de la conférence de presse et plus d'information à venir sur nos réseaux sociaux.#BleuetFier #Egypt2021 pic.twitter.com/3EGUI6nERR — Equipes France Hand (@FRAHandball) January 10, 2021

L’équipe de France est dans le groupe E avec la Norvège, l’Autriche et les Etats-Unis. Les joueurs du sélectionneur national Guillaume Gille s’envoleront mardi à 11 heures pour Le Caire. Ils débuteront le tournoi jeudi à 20 heures 30 contre la Norvège.