Lacrabère et ecompagnie s'en sont sorti — Henning Bagger/AP/SIPA

Pourquoi faire simple quand on peut s’administrer une piqûre d’adrénaline en fin de rencontre ? Les Bleues du hand ont remporté leur premier match du tour principal de l’Euro 2020 contre l'Espagne​ (26-25) et sont en bonne position pour viser une place en demies. Mais que cette fin de partie fut dure !

Après avoir compté jusqu’à sept buts d’avance en début de seconde période (19-12, 41e), les Bleues ont vu l’Espagne revenir à un but à l’entrée des dix dernières minutes (21-20) et ont tremblé jusqu’au bout.

"On a bien joué pendant 40 minutes puis on a déraillé [...] elles ne sont pas vice-championnes du monde pour rien" O. Krumbholz #FRAESP pic.twitter.com/FEIihVtj8u — Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) December 10, 2020

« Ce n’était pas facile, on se fait rattraper sur la fin. Plus ça avance, et plus ce sera difficile. C’est bien d’avoir pris les deux points », a commenté la demi-centre Méline Nocandy. « On n’a pas laissé de point, c’est l’essentiel. On a eu un vrai passage à vide, ce que je regrette c’est le relâchement. Quand on tient le score, il ne faut pas laisser revenir l’adversaire, sinon ça crée du stress », a estimé le sélectionneur de l’équipe de France, Olivier Krumbholz.

Pas le droit au trou d’air contre la Russie

Le scénario de la première période (16-10 à la pause) face aux Espagnoles, vice-championnes du monde 2019 mais affaiblies par l’absence de leur arrière gauche Alexandrina Barbosa (blessure à un genou), avait permis au technicien de faire un peu tourner son effectif en préparation du choc contre la Russie, dès vendredi.

Le cœur de la seconde période a toutefois été bien plus brouillon, avec plusieurs pertes de balle. Une piqûre de rappel, alors que la mécanique semblait extrêmement bien en place depuis trois matchs. « En première mi-temps, on était très bien en défense. En seconde période, on s’est laissées écraser. Mais ce que je retiens, c’est que l’on n’a pas lâché », a souligné l’arrière droite Alexandra Lacrabère, élue meilleure joueuse de la rencontre (5 buts sur 7 tirs), notamment en fin de rencontre.

Les parades d’Amandine Leynaud (huit) ont une nouvelle fois été extrêmement précieuses pour conserver l’avance. Comme lors de deux de leurs trois derniers matchs officiels contre les « Guerreras » (victoires avec un but d’écart aux JO 2016 et à l’Euro-2016), les Françaises se sont imposées avec le plus petit écart. Lors de la troisième rencontre (Mondial-2017), les deux équipes s’étaient neutralisées. « Si demain on a un trou d’air, ça ne pardonnera pas », a ajouté Olivier Krumbholz, qui retient aussi le jeu retrouvé en fin de rencontre pour se créer des solutions.