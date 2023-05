« Elle est vraiment allée dedans ? No way. » Michael Block en a relevé sa casquette, dimanche lors de la dernière journée du 105e PGA Championship à Rochester (New York), avant d’être félicité par la star nord-irlandaise Rory McIlroy pour avoir réussi l’un des trous en un les plus légendaires de l’histoire. Car si ce coup d’anthologie au 15e trou, synonyme de Top 15 sur le prestigieux US PGA, suffit à faire le tour du web, il est en plus le climax de la folle histoire de cet inconnu que les Américains ont adoré découvrir durant toute la semaine.

Car Michael Block est un professeur de golf californien seulement classé 3.580e joueur mondial. Il a été le seul invité par la PGA of America à avoir franchi le cut pour participer à l’US PGA, remporté dimanche par l’Américain Brooks Koepka. Dès jeudi, son sweat à capuche orange et son sourire ont amené un vent de fraîcheur sur le circuit. Le gaillard de 46 ans a vite démontré qu’il n’avait rien d’un amateur débarqué par hasard à Oak Hill. Après avoir essuyé une larme vendredi, en réussissant son dernier putt, il a pris soin de raconter son incroyable histoire aux médias. Ce professeur au sein de l’Arroyo Trabuco Golf Club à Mission Viejo (Californie) depuis près de vingt ans, ne s’est évidemment jamais imaginé en joueur professionnel.

J’ai besoin d’un vrai travail, pour gagner ma vie chaque semaine, a-t-il confié. J’ai une vie parfaite car je peux être à la maison avec ma famille et venir ici pour jouer contre les meilleurs golfeurs du monde. Mais je ne voulais pas être sur le circuit, devoir rentrer des putts pour payer mon crédit. Les gens pensent que j’ai le meilleur job du monde, mais je ne fais qu’un seau de balles par semaine. »





« La meilleure semaine de toute ma vie »

Une fois bouclées ses séances quotidiennes facturées 125 dollars les 45 minutes, Michael Block consacre tout de même ses fins d’après-midi à des entraînements aux côtés de ses fistons Dylan (18 ans) et Ethan (16 ans). Libéré par son club pour participer régulièrement à des tournois, il obtient donc parfois des invitations sur le PGA Tour. Jusqu’au rêve d’une vie donc, la semaine passée à Oak Hill.

Il lui a fallu attendre le septième Majeur de sa carrière pour passer le cut. Et de quelle manière, puisqu’il a battu de huit coups son meilleur score dans un Majeur. Son 71 (+1), synonyme de 15e place totalement inattendue, lui valide déjà sa présence l’an prochain au Valhalla Golf Club de Louisville (Kentucky), pour l’édition 2024 de l’US PGA. « C’est probablement la meilleure semaine de toute ma vie, savoure-t-il. Je n’ai jamais fait un trou d’un coup dans un tournoi et je ne vivrai pas de moments plus surréalistes dans ma vie que ce trou. »









On veut bien le croire, puisque son « slam dunk » a carrément abîmé le fameux 15e trou, et fait exploser la foule de spectateurs massée non loin de là. Avec ce Top 15 à Rochester, Michael Block empoche également une coquette somme de 288.333 dollars. « Je vis un rêve et j’en profite », conclut le héros de la semaine, qui a déjà reçu une invitation de la part de l’Omnium canadien et du Challenge Charles Schwab à Fort Worth (Texas), qui débute jeudi. Pas certain qu’il puisse assurer toutes ses séances des prochaines semaines en Californie avec un tel agenda. Le rêve américain dans toute sa splendeur, non ?