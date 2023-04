Un peu plus d’une semaine après son abandon lors du Masters d’Augusta, où il avait révélé qu’il souffrait à nouveau de douleurs au pied, Tiger Woods a subi mercredi une nouvelle opération chirurgicale à la jambe droite. Cette même jambe qui avait subi de multiples fractures lors de son grave accident de voiture, début 2021.

Un communiqué, publié sur son compte Twitter, indique que le Tigre a subi « une procédure de fusion sous-talienne pour soigner son arthrite post-traumatique d’une fracture talienne précédente ». Cette articulation est située juste sous l’articulation de la cheville et une fusion peut soulager la douleur. « Tiger est désormais en convalescence et a hâte de commencer sa rééducation », selon le communiqué, qui ne précise pas la durée de son indisponibilité.





Il n’a terminé que deux tournois

Tiger Woods, 47 ans, était apparu boitant bas à plusieurs reprises à Augusta, pas aidé non plus par les conditions météo très humides. Lors de son accident de voiture le 23 février 2021 près de Los Angeles, il avait souffert de plusieurs fractures ouvertes aux jambes, surtout la droite, la plus endommagée, qui ne donnait guère d’espoir quant à la poursuite de sa carrière. Depuis, il n’a participé qu’à cinq tournois, et terminé seulement deux fois. Le prochain tournoi majeur, le Championnat PGA à Oak Hill, est programmé du 18 au 21 mai.