Fin janvier, Banque Populaire annonçait à Clarisse Crémer qu’elle ne serait pas au départ du prochain Vendée Globe, le 10 novembre 2024, en raison de sa récente maternité. Près de trois mois et une énorme polémique plus tard, avec l’implication de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, la situation s’est inversée : la navigatrice participera bien à la course à la voile en solitaire sans escale et sans assistance. A la différence de Banque Populaire, qui s’est retiré.

La jeune femme de 33 ans portera les couleurs de l’Occitane en Provence, comme la marque de cosmétiques l’a indiqué ce mercredi dans un communiqué, avec l’appui de l’expérimenté navigateur britannique Alex Thomson, acquéreur de l'ex-Apivia que Banque Populaire lui destinait. Crémer s’élancera à la barre du bateau à bord duquel Charlie Dalin a remporté la Transat Jacques-Vabre (2019) et terminé 2e du Vendée Globe (2021) et de la Route du Rhum (2022).

Des derniers mois « intenses » et « parfois durs »

« Ces derniers mois furent intenses, parfois durs mais je resterai néanmoins toujours reconnaissante de tous ceux qui ont cru en moi et qui m’ont permis, année après année, de progresser et de participer aux événements majeurs de la course au large », a réagi la 12e du dernier Vendée Globe, en 2021, et première femme à l’arrivée (avec au passage le nouveau record féminin).









« Nous avons décidé de nous associer et d’allier nos forces pour promouvoir le leadership féminin dans la voile, univers compétitif qui reste encore trop largement masculin », a de son côté lancé Adrien Geiger, directeur général de l’Occitane en Provence. Rendez-vous dans un an et demi aux Sables-d’Olonne.