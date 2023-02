Ni Clarisse Crémer, ni une autre. Finalement, Banque Populaire renonce à participer à l’édition 2024 du Vendée Globe après l’éviction de la navigatrice, en raison de sa maternité. L’affaire avait suscité une vive polémique début février.

Le groupe bancaire s’est exprimé dans un communiqué : « Banque Populaire considère aujourd’hui que les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir aborder sereinement le Vendée Globe et annonce son retrait de l’édition 2024. Banque Populaire regrette la situation actuelle et comprend l’émotion qu’elle a suscitée auprès du public. »









Le groupe assure toutefois qu’il poursuivra « son engagement dans la voile ».